Riconoscere i campanelli d’allarme: quando il divertimento diventa dipendenza

Quando si inizia a giocare online bisogna anzitutto farlo con un approccio mentale giusto. Bisogna, infatti, capire che l'obiettivo non è quello di arricchirsi con il gioco, ma di divertirsi in modo responsabile. Questo è l'unico atteggiamento idoneo se si vuole avere un approccio responsabile al gioco. Per questo, nel momento in cui si entra in un sito online, oltre ai bonus e alle offerte di gioco, è bene dare un'occhiata anche alla sezione dedicata al gioco responsabile.

Come spiega VinciTu , operatore di gioco regolamentato in Italia, all’interno di una sezione tematica del suo sito, ci sono diversi campanelli d'allarme da monitorare quando si gioca. Uno dei primi è quello di non riuscire più a controllare il gioco. Il principio è lo stesso delle sigarette e delle droghe. La famosa frase «smetto quando voglio» che rimane campata in aria. Nel momento in cui ogni tentativo di non giocare finisce per essere vana, non si è più padroni del gioco, ma è quest'ultimo che controlla l'individuo. Questa mancanza di controllo causa altre criticità. L'irritabilità e l'ansia mentre si cerca di ridurre e controllare il gioco d’azzardo è tra queste, ma anche il gioco come valvola di sfogo contro i propri sensi di colpa lo è.

La fase più pericolosa a livello di perdita di controllo è quella che spinge il giocatore a giocare per rifarsi delle perdite subite. In questo caso c'è una totale mancanza di ogni freno inibitorio che porta l'individuo a rischiare cifre sempre più elevate, arrivando anche al punto di mentire e a negare il proprio comportamento sul gioco d’azzardo. Tutto ciò finisce per portare all'ultimo stadio di ludopatia, quello cioè, in cui il soggetto, pur di giocare, mette in crisi i suoi affetti e la propria situazione lavorativa. Arrivati a questo punto il soggetto si spinge fino a infrangere la legge, rubando, falsificando e frodando pur di ottenere il denaro necessario a giocare. Da questo momento in poi il soggetto si ritrova nel vortice della ludopatia senza nemmeno accorgersene.

In Italia ci sono diverse testimonianze che certificano come il gioco d'azzardo possa avere un impatto devastante sulla vita di una persona, influenzando non solo il benessere economico, ma anche le relazioni familiari, il lavoro e la salute mentale. «Persino quando vendetti il televisore e il videoregistratore dei miei genitori a loro insaputa, vinsi tanti di quei soldi al casinò che avrei potuto benissimo pagare tutti i debiti e persino mettere dei soldi da parte, ma al giorno dopo li persi tutti e tornai a casa con l’autostop» è una delle testimonianze che certifica come il GAP sia infido.

Sul sito del Sipac ci sono tante testimonianza di giocatori pentiti che ammettono come, per il gioco si siano rovinati la vita, allontanandosi dai propri affetti e arrivando fino a perdere il lavoro. Molte di queste testimonianze sono concordi su un punto: non si sono accorti di essere caduti nel vortice de GAP fino a che non hanno perso tutto. Questo accade proprio perchè non si presta attenzione ai segnali.



Se si vuole evitare di cadere nel vortice del gioco patologico è necessario utilizzare lo stesso metodo che si usa per scoprire eventuali malattie: fare dei check periodici. I casinò online mettono a disposizione test di autovalutazione che permettono, attraverso domande mirate, di comprendere il proprio livello di difesa dal gioco patologico. Oltre a questo è necessario avere un metodo di gioco da cui non bisogna deragliare. Tenere il conto di vincite e perdite nel corso di mesi è fondamentale. Vedere scritti quei dati permette di acquisire consapevolezza sulla propria situazione. Altra cosa fondamentale è chiedere aiuto, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dai casinò online, ma anche rivolgendosi a associazioni apposite. Solo così si potrà limitare un gioco ad un passatempo e non farlo diventare un vortice di perdizione.