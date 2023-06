Emozioni sportive in tempo reale

Il fascino dell’imprevedibilità

Non è certo un caso se i principali siti online dedicano molto spazio alle scommesse live, con vari mercati di riferimento che si affiancano alle scommesse pre match. Oltre a pronosticare l’esito di un evento prima del suo effettivo inizio, è interessante infatti anche valutare il proprio istinto e le proprie sensazioni nel pieno corso di un incontro, sapendo che l’andamento spesso e volentieri si può modificare, o addirittura stravolgere, in pochi istanti.

Anche match che sembrano fortemente indirizzati, tornei in cui vincitore appare ormai scritto, scontri il cui esito pare assolutamente delineato, possono mutare in corso d’opera lo scenario, dando vita a un panorama totalmente nuovo, magari impensabile sino un minuto prima. La passione per lo sport in fondo nasce e cresce così, nelle sensazioni oscillanti che ogni confronto regala, nel bene e nel male, tra gioia e delusione, conferme e smentite, vie lineari o grandi sorprese.

Ciò può accadere ad esempio nel calcio, quando un singolo episodio anche fortuito, o il rilassamento prematuro della squadra che sta vincendo, dà adito a risalite eccezionali a vantaggio dell’altro team. Oppure nelle elettrizzanti corse automobilistiche, dove un piccolo incidente o una mutazione delle condizioni atmosferiche sono in grado di mischiare completamente le carte. O ancora nel tennis, quando un giocatore è nettamente avanti, di un set e un break, o due set a zero, o con ancora più rassicurante margine, ma subisce un calo di attenzione, o un deficit fisico, o un attimo di nervosismo per un errore, una chiamata dubbia, una discussione con il giudice di sedia, una breve interruzione per pioggia. Le dinamiche in tal senso possono essere moltissime, le direzioni successive pure; in ogni caso, tanto basta per far sì che l’avversario quasi sconfitto riprenda fiducia e improvvisamente riesca forse a capovolgere tutto.

Fino all’ultimo colpo

Si potrebbero poi citare tanti altri sport nei quali sovvertire il destino è un'eventualità a dir poco frequente. Prendiamo il golf, ormai molto seguito anche in Italia; tutt’altro che un gioco banale e noioso, come da alcuni un tempo era definito. Al contrario, una disciplina che concede clamorosi colpi di scena da un minuto all’altro. Magari si sta disputando un torneo importante e un giocatore è in testa, con diversi colpi di vantaggio sugli inseguitori. Tutto viaggia in apparente tranquillità e controllo, ma ecco che è sufficiente un errore, una distrazione, una pallina colpita in modo erroneo che affonda in acqua, o si perde tra i cespugli, o si infossa sulla sponda di un bunker: ciò che sembrava deciso subito si riapre, il panorama cambia colore, inizia quasi un nuovo torneo.

Naturalmente, esempi simili sono estendibili anche al basket, all’atletica, alle faticose salite del ciclismo, a tutte le competizioni singole e di squadra, sia professionistiche che amatoriali, locali o internazionali, ai massimi livelli o in contesti meno appariscenti. I siti di scommesse seguono queste onde, queste fluttuazioni, aggiornando in tempo reale le quote, con valori che possono essere stravolti completamente e più volte nell’arco dello stesso evento.

Crederci sempre: un mantra che non passa mai di moda, perché c'è spazio per tutto e tutti. Nessuno ha mai vinto o perso davvero sino all’ultima palla, all’ultimo colpo, all’ultimo metro. La storia è ricca di racconti pazzeschi, dai contorni entusiasmanti o drammatici, con trionfi sfumati sul filo di lana e recuperi incredibili. Anche in questo fattore risiede l'unicità dello sport.