Sale da gioco web nel mercato italiano

Il settore dei casinò online vede una forte proliferazione di nuove piattaforme, in gran parte gestite da proprietari stranieri, autorizzati a inserirsi nel territorio italiano tramite una serie di regolamentazioni e controlli, atti a garantire l’equità dei giochi e la sicurezza per l’utente.

La licenza ADM

La via principale con cui i casinò internazionali hanno facoltà di operare nel contesto italiano è richiedere l’apposita licenza, rilasciata dall’ADM (ex AAMS), ovvero l’Agenzia Dogane e Monopoli , ente che ha tra le sue più importanti funzioni il controllo dei vari aspetti inerenti il gioco d’azzardo, compresa la legalità dei casinò online. Abbiamo a che fare con un settore che negli ultimi anni ha visto uno sviluppo prepotente, grazie alla numerose migliorie tecnologiche e al conseguente progresso in termini di giochi messi a disposizione, realismo e qualità degli stessi, bonus per i nuovi clienti e diversificate opzioni di intrattenimento. Un mondo che corre ad alta velocità, nel quale è stato necessario inserire una serie di paletti, utili affinché gli appassionati del gioco potessero iscriversi a piattaforme in grado di garantire un certo livello di sicurezza, in tutti gli aspetti della navigazione e della fruizione ludica.

I nuovi casinò online 2023 devono dunque in prima battuta richiedere all’ADM una licenza che, per essere concessa, deve tenere conto di varie indicazioni e soddisfare gli annessi requisiti. Navigazione criptata per impedire l’accesso a malintenzionati, verifica della maggiore età, protezione di privacy e dati personali, canali di pagamento affidabili per evitare frodi, equità e correttezza dei giochi, massima chiarezza in rapporto a regole di funzionamento e probabilità statistiche, spiegazioni limpide sui bonus, solidità tecnica del sito o delle app di casinò: sono alcuni tra gli elementi presi in considerazione e analizzati prima di acconsentire all’ingresso della sala web nel nostro mercato. La licenza ADM è simboleggiata solitamente da un logo ben visibile entrando nella home page del casinò, ed è un punto importante da valutare prima dell’eventuale iscrizione.

Le licenze internazionali

In alternativa esistono piattaforme di gioco che non dispongono di autorizzazione ADM, ma compensano la lacuna con certificazioni rilasciate da organismi di controllo simili con sede altrove, ad esempio a Malta , nelle Antille Olandesi, nel Regno Unito, in Svizzera o in Danimarca. Di solito anch’essi seguono normative piuttosto ferree, e concedono quindi all’utente una discreta tranquillità in termini di registrazione, bonus di benvenuto, limiti di puntata, percentuali di ritorno al giocatore, pagamenti, varietà e vastità di titoli disponibili.

I casinò internazionali che vogliono entrare nel mercato italiano sanno in ogni caso di avere a che fare con una concorrenza molto forte, per la quale ogni operatore cerca di attrarre il maggior numero di clienti attraverso diverse facilitazioni per il gioco da dispositivi fissi e mobili. Il settore al momento non pare comunque conoscere saturazione, mostra anzi dati in perenne crescita, per cui c’è ancora spazio per nuovi inserimenti. Al giocatore il compito di effettuare scelte razionali, non lasciandosi sedurre solo dalla curiosità istintuale e dall’ammontare delle promozioni, ma valutando con attenzione le piattaforme da ogni prospettiva.