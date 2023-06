Quando parliamo di visita dermatologica parliamo praticamente di una visita medica specializzata che si occupa di fare diagnosi e poi prescrivere delle terapie o prescrive degli altri esami per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento dei disturbi che hanno a che vedere con la pelle o con i capelli o con le unghie

Sempre parliamo di una visita importante anche per prevenire molte patologie oltre che per trattarne altre diverse e parliamo di dermatiti come di verruche o acne o psoriasi, e Nella peggiore delle ipotesi purtroppo anche tumori cutanei

Dobbiamo effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno anche per capire in che condizioni si trova la salute della nostra pelle, e fermo restando che ci sono delle situazioni, e delle problematiche come per esempio macchie persistente o lesioni sospette o eruzioni cutanee che richiedono delle visite più frequenti

Oltre al fatto che dobbiamo tenere presente che una visita dermatologica potrebbe essere utile anche per prevenire patologie della pelle che riguardano un'esposizione al sole prolungata o anche una storia di familiari che hanno avuto già dei Tumori cutanee, e quindi è chiaro che siamo un po' sull'allerta visto che ci può essere sempre un certo livello di familiarità per qualsiasi tipo di patologia , e non solo di queste cui parliamo in questo articolo

Un'altra situazione può riguardare quella in cui andiamo dal nostro medico di famiglia magari non per questioni che riguardano la pelle o che riguarderebbero teoricamente un dermatologo, solo che quando ci visita per altri motivi si accorge che non vi sia dermatologica potrebbe servirci perché magari vede dei nei strani o delle altre cose sulla pelle che non lo convincono e quindi vuole vederci chiaro, ed è un dermatologo o una dermatologa che può arrivare a questo obiettivo

Dobbiamo avere tutti un dermatologo di fiducia per qualsiasi evenienza

In ogni caso come dicevamo dal titolo di questa seconda parte dobbiamo avere prima di tutto un dermatologo di fiducia per qualsiasi evenienza e per qualsiasi circostanza e il problema sarà a sceglierne uno in base alle nostre esigenze e non è sempre facile perché ci sono vari fattori da considerare

Intanto dobbiamo trovare un dermatologo che sia effettivamente un medico specializzato e abilitato all'esercizio della professione visto che in Italia ci sono anche persone che si improvvisano e lo fanno in maniera illegale

Poi è chiaro che potremmo trovare uno specialista del genere magari tramite un passaparola di amici o di amiche o di colleghi di lavoro che ne hanno uno e ci danno il suo numero

Così come ci sono molte persone che potrebbero invece optare per andare loro a cercare un professionista del genere online guardando le varie recensioni e guardando i vari curriculum e guardando i vari siti internet e soprattutto

Di sicuro un dermatologo di qualità deve essere in grado di spiegare in modo chiaro e comprensibile una qualsiasi diagnosi e qualsiasi trattamento, e soprattutto deve essere in grado di dare dei consigli utili per prevenire qualsiasi patologia che riguarda la pelle