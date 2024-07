Maltempo e alluvioni, Borghi chiede al Governo un indennizzo per i cittadini colpiti

Il senatore ossolano Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Madama, ha presentato una proposta di modifica al cosiddetto “Decreto Ricostruzione”. Nella proposta, di cui Borghi è il primo firmatario, si chiede l’istituzione di un fondo di 350 milioni di euro da ripartire tra Piemonte e Valle d’Aosta per fornire indennizzi a persone fisiche o giuridiche o liberi professionisti i cui beni siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali che si sono verificati tra giugno e luglio 2024. Tra le zone più colpite in Piemonte c’è la Valle Anzasca, e in particolare il comune di Macugnaga.

"Il governo continua a respingere gli emendamenti non solo sull'alluvione dell'Emilia-Romagna, ma anche quelli sui danni derivati dagli eventi metereologici avvenuti negli scorsi mesi in Piemonte. È uno schiaffo a tutte le persone che cercano di avere risposte concrete”, ha commentato la senatrice Silvia Fregolent - anche lei firmataria della proposta – in un intervento in Senato. “È scandaloso che dopo mesi dall'alluvione non siano stati ancora valutati i danni. In Piemonte la produzione agricola, da quella frutticola a quella vinicola, è stata messa in ginocchio con danni ai produttori e all'industria. È necessario intervenire subito, superando una burocrazia che sta sfiancando chi ha già subito gravi danni e con fatica sta cercando di rialzarsi”.