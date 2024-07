Ad Alessia Pozzi e Valentino Zanoli il trofeo del donatore Avis 2024

Si è corsa lunedì 29 luglio 2024, a Gabi Valle di Calice di Domodossola, la 16a edizione del “Trofeo del Donatore”, manifestazione sportiva non competitiva organizzata dall’Atletica AVIS Ossolana, nonché terza prova del circuito AVIS CUP 2024. Nonostante la canicola, ben 130 atleti si sono presentati ai nastri di partenza della 6 Km.

In campo maschile il gradino più alto del podio è stato conquistato da Valentino Zanoli, giovanissima promessa della società ASD Caddese in soli 26’20”, seguito dal duo della Sport Project VCO: il giovane campione Leonardo Zanoli in 26’30” e l’inossidabile Mauro Bernardini in 26’40”; 4° posto per Lorenzo Cappini (Sport Project VCO) e 5° per Davide Moglia (GSD Genzianella).

Anche la gara femminile ha visto il trionfo di una giovanissima campionessa: Alessia Pozzi della società Team Youth Scarpa, giunta al traguardo col tempo di 31’48”; seconda la bravissima atleta domese, abbonata al podio, Sara Locatelli (Run Card) in 32’35”, terza un’altra giovanissima promessa, la vigezzina Giada Cappini (ASD Atletica Ossolana Vigezzo) in 34’13”, 4° posto per Silvia Poletti (GS Fulgor Prato Sesia) e 5a Fabiana Matli (ASD Caddese). Per il secondo anno consecutivo premiata la società ASD Caddese come gruppo più numeroso.

I premi speciali per i donatori AVIS, sono stati assegnati a Francesco Ciocca (ASD Cairasca) e a Victoria Kosa (Run Card). Nel minigiro di 1 Km, riconoscimenti ai primi arrivati nella categoria 0-8 anni per Nives Bonomi (ASD Bognanco) e Giacomo Zanoli (ASD Caddese); nella categoria 9-10 anni podio per Lucrezia Cameroni (ASD Caddese) e Martino Aleotti (ASD Caddese); infine, nella categoria 11-12 anni, primi Rita Zanetti e Massimo Zanelli, stessi vincitori dell’edizione 2023 e anch’essi giovani podisti dell ASD Caddese.

Per quanto concerne il circuito AVIS CUP, sempre più avvincente la lotta nelle varie graduatorie. Nella classifica “Piazzamenti”, in campo maschile Mauro Bernardini scavalca Matteo Fodrini e guadagna la vetta; per le donne allungo di Alessia Pozzi su Sara Locatelli. Per entrambe le classifiche è comunque bagarre per entrare nei primi 5 posti, ai quali saranno assegnati i premi. Sempre Mauro Bernardini si conferma al momento primo nella classifica “Donatori AVIS”, mentre per le donne la palma spetterebbe a Rosa Loretta Gualtieri (Atletica AVIS Ossolana).

Tutto da decidere anche per le classifiche “Presenze”. Sarà il Trail del Calvario del 6 ottobre a Domodossola, le cui iscrizioni partono dal 1° agosto, a decidere le posizioni finali. Tutte le info dell’AVIS CUP, foto e classifiche del Trofeo del Donatore, sul sito www.traildelcalvario.com. Gli organizzatori desiderano ringraziare gli sponsor e tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.