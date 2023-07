Irish moss: l’alga che fa bene alla salute e alla bellezza

Chi segue i social o le star di Hollywood ne avrà sicuramente sentito parlare. Chi è fuori dal giro probabilmente non lo ha mai sentito nominare. Parliamo dell’Irish moss o muschio irlandese, un’alga rossa che cresce sulle coste atlantiche dell'Europa e del Nord America che si sta facendo molto apprezzare per via delle sue qualità.

Come tutte le "verdure di mare", anche questa contiene diverse sostanze benefiche per l'organismo ma per l’occidente non è una novità anche se oggi viene indicato come un superfood per via della ricchezza di minerali, della presenza di carragenina, un polisaccaride che, secondo diversi studi, ha proprietà antitumorali, immunomodulanti e antivirali e come alleato naturale per combattere il raffreddore.

L’Irish moss fa parte della storia gastronomica occidentale. Veniva, infatti, aggiunto alle zuppe e agli infusi come rimedio naturale contro le malattie delle alte vie respiratorie. Proprio quest’alga, conosciuta come Sea Moss, è stata salvifica per gli irlandesi in quanto li ha aiutati a sopravvivere durante la grave carestia che colpì il Paese tra il 1845 e il 1852.

Ed oggi, come si usa e dove si può trovare la Sea Moss? CiboCrudo, lo shop dedicato al cibo sano, di derivazione biologica ed in gran parte vegano, la annovera tra i suoi prodotti di qualità. Si tratta di un’alga che cresce in Irlanda in agricoltura biologica certificata dando così la massima garanzia di qualità. Come spiega il team, questa alga viene raccolta e fatta essiccare delicatamente al sole, secondo un metodo tradizionale tramandato da generazioni che ne preserva i nutrienti e le qualità organolettiche.

Le alghe Irish moss di solito vengono utilizzate per creare degli infusi densi o frullate con acqua per creare un gel di Irish moss crudo, ottima base per smoothies, gustose marmellate o cremose ricette di pasticceria raw vegan. In ogni caso, prima dell’uso, spiega il team di Cibo Crudo, è necessario far rinvenire le alghe con acqua per riportarle al loro volume iniziale. Inoltre, si può preparare anche il tradizionale carrageen moss pudding irlandese, un cremoso dessert vegetariano.

Ma non è tutto. Il suo utilizzo non si ferma a quello della cucina. La Sea Moss può essere utilizzata anche come ingrediente di bellezza per realizzare una maschera viso illuminante da fare in casa. Basta unirla alla curcuma in polvere, spalmarla sul viso e lasciarla agire per 15-20 minuti prima di risciacquare accuratamente con acqua tiepida.