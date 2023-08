Prima o poi bisognerà informarsi sul cambio gomme monopattino perché bisognerà capire a chi rivolgersi sia per quanto riguarda questa sostituzione ma anche nel caso in cui c'è bisogno solo di una riparazione, senza dover fare per forza un cambio.

Quindi è chiaro che prima o poi ci si ritroverà in queste situazioni nel momento in cui si sarà scelto di acquistare un monopattino, il quale come tutti i veicoli avrà bisogno di sostituzione di pezzi, riparazione o assistenza nonché manutenzione.

Oltre al fatto che prima o poi possono sorgere problemi di tipo elettronico che riguardano magari la centralina o di tipo meccanico come nel caso appunto delle gomme: però in queste case ci sono varie possibilità perché c'è chi potrebbe lanciarsi a provare ad aggiustare tutto da solo perché magari si sente di essere molto pratico.

E magari comprende solo di aver bisogno delle informazioni per capire come fare per esempio appunto e cambiare le gomme o anche le camere d'aria.

Di sicuro chi ha un monopattino deve considerare che al di là del marchio avrà difficoltà nel momento in cui dovrà cambiare una gomma perché non è così facile così come apparentemente, o anche ingenuamente, potrebbe sembrare.

Ora andremo a vedere quelli che sono i passaggi da fare quando si tratti di cambiare la ruota anteriore di un monopattino in modo che chi legge saprà come opera un esperto, quando deve fare questa operazione, oppure proverà a farlo da solo consapevole dei rischi che sta correndo, e che sono legati al fatto che magari si ritarda la soluzione al problema o addirittura lo si peggiora.





Step principali che vengono eseguiti quando si cambia la ruota anteriore di un monopattino

Il primo step di chi si appresta a cambiare la ruota anteriore di un monopattino è indossare un paio di guanti rimuovendo gli stickers per poi utilizzare una brugola da 2,5 mm, che sarà molto importante, in quanto servirà sia per togliere che per svitare il coperchio dell’assale.

Lo step successivo verrà fatto sempre con la stessa chiave nel senso che la si utilizzerà per rimuovere i quattro bulloni o le brugole che si trovano in entrambi i lati.

A questo punto si potrà procedere a svitare il bullone in senso antiorario: ma in caso di difficoltà verrà usato un lubrificante per poi togliere la ruota dal suo alloggiamento.

Successivamente sarà molto importante rimuovere in maniera completa il copertone in modo da poter togliere la camera d'aria, per poterla sostituire sempre facendosi aiutare da un lubrificante, per poi in successione rimettere il copertone sul cerchione, tenendo presente che per quest'ultimo step ci si può facilitare la vita in casi in cui si riesce a riscaldarlo.

A questo punto si può procedere al montaggio e seguendo il procedimento fatto prima, ma al contrario, e non dimenticandosi che non bisogna eccedere quando si stringono le brugole, e che solo alla fine bisognerà gonfiare lo pneumatico.

Queste sono le cose principali da fare ma ribadiamo che è molto meglio chiederle a chi è esperto così da evitare danni nel breve e nel medio termine.