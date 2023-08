Modelli di lente di ingrandimento per collezionisti

Collezionisti di tutta Italia, unitevi! Questo articolo è dedicato a voi o, meglio, ai modelli di lente di ingrandimento più adatti per coltivare la vostra passione e praticare il vostro hobby in tutta comodità, anche per chi ama gli oggetti più piccoli.

Quando si collezionano oggetti, è sempre piacevole avere la possibilità di poterli osservare nel dettaglio, ad esempio quando bisogna accertarsi dell’autenticità di un esemplare o del suo stato di conservazione. Tra tutti i rami del collezionismo, però, ce ne sono alcuni per cui avere a disposizione una lente di ingrandimento è essenziale.

Oggi vediamo quali sono i modelli più adatti per chi colleziona francobolli, monete e altri oggetti per cui l’occhio umano non riesce a cavarsela senza un aiuto.

A ogni collezionista la propria lente di ingrandimento

Prima di acquistare una lente di ingrandimento su siti specializzati come RS o in un negozio di ottica, ogni collezionista dovrebbe porsi due domande: quanto tempo dedico alla mia collezione e qual è il suo valore?

Nel caso in cui il collezionismo rappresenti per te solo un passatempo marginale che non occupa molto spazio nella tua vita, non è necessario spendere tanti soldi per acquistare lenti di ingrandimento professionali e, di conseguenza, costose.

Al contrario, se dedichi grande attenzione alla tua collezione o, addirittura, fa parte del tuo lavoro, allora ha sicuramente senso investire in modelli con particolari caratteristiche e funzionalità.

Di norma, i collezionisti hanno bisogno di dispositivi con un potere di ingrandimento non superiore a 10X. Molto spesso la preferenza viene data a lenti 8-10X, ma rimane comunque una scelta individuale che dipende sia dalla vista del collezionista, sia dagli oggetti che si collezionano.





Lente di ingrandimento per francobolli

Solitamente, gli appassionati di filatelia usano lenti di ingrandimento classiche per osservare i propri francobolli.

Composto da una lente con ingrandimento variabile da 3X a 8X sorretta da una cornice e un manico, questo modello permette di esaminare la maggior parte dei dettagli sia quando il francobollo è appoggiato su una superficie, sia quando si tiene e si gira con l’altra mano.

Ne esistono di diversi tipi, alcuni sono muniti di luci LED che possono essere controllate con un pulsante posto sul manico. Per chi vuole essere pronto a ogni evenienza, ci sono modelli portatili da tenere sempre con sé nel portafoglio o in tasca.





Lente per numismatici

Per studiare e analizzare le monete più in dettaglio, molti numismatici scelgono di avvalersi di un tipo particolare di lente di ingrandimento che prende il nome di “contafili” o “occhiolino”.

Ideato originariamente per contare i fili della trama di un tessuto, questo strumento è composto da un supporto snodato e due facce: una superiore, su cui è montata la lente, e una inferiore che funge da supporto per la moneta e presenta delle tacche millimetrate per la misurazione.

I contafili hanno poteri di ingrandimento variabili. Bisogna tenere presente che le lenti di ingrandimento 20X possono creare distorsioni lungo i lati del vetro, lasciando un punto di messa a fuoco relativamente piccolo. Proprio per questo sono usate soprattutto dai professionisti esperti per vedere molto di più dei dettagli di base: i tratti del viso di un ritratto, le piume delle aquile sulle vecchie monete statunitensi e altre sfumature.





Lenti da indossare

Generalmente più apprezzata da chi colleziona orologi e gioielli, la lente di ingrandimento “a monocolo” permette di esaminare gli oggetti con un ingrandimento che varia da 1,5X a 20X e, allo stesso tempo, avere entrambe le mani libere.

Alcuni modelli devono essere sorretti con i muscoli che circondano l’occhio (un compito abbastanza faticoso), mentre altri presentano sostegni che si appoggiano all’orecchio, oppure fasce che si avvolgono intorno alla testa.