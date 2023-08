Call center in outsourcing: quali sono i vantaggi per le aziende?

I call center possono diventare la chiave per il successo di qualsiasi azienda, ed è facile capirne il motivo: costituiscono il principale punto di contatto con i clienti, e da essi dipende dunque il loro grado di soddisfazione. Gestire un call center "in-house" può rappresentare una voce di costo notevole e un impegno complesso da gestire, ma ciò non vuol dire rinunciarvi. Oggi, infatti, esistono diverse aziende specializzate, che consentono di assegnare in outsourcing questo servizio così fondamentale. In sintesi, il call center viene delegato ad una società terza, in grado di fornire un apporto professionale e sicuramente più economico.

Quali sono i vantaggi di un call center in outsourcing?

Uno dei principali vantaggi nell'affidare la gestione del call center ad un'azienda esterna è l'efficienza operativa. Le società specializzate in questo servizio dispongono infatti di un personale adeguatamente formato e di tecnologie all'avanguardia, che consentono di gestire un elevato volume di chiamate con professionalità e velocità.

Inoltre, l'outsourcing del call center permette di ridurre i costi operativi, dato che l'azienda non dovrà affrontare le spese necessarie per la formazione del personale o per l'acquisto e la manutenzione delle infrastrutture. Fra le altre cose, i servizi di questo tipo generalmente hanno una maggiore competenza in aspetti cruciali come la raccolta e l'analisi dei dati, fornendo ancora una volta un vantaggio notevole ai clienti.

Un altro punto chiave è la flessibilità: con un call center in outsourcing, si può adattare il servizio alle proprie esigenze, aumentando o riducendo il personale a disposizione in base al volume di chiamate e alle previsioni sui picchi. Non ultimo, l'aspetto strategico: la delega dei call center alle società specializzate consente all'azienda di concentrare le proprie risorse e le proprie energie sul core business, migliorando quindi la propria competitività sul mercato.

Gli errori da evitare quando si esternalizza il call center

Il call center, essendo un elemento chiave del front office, deve comunicare l'immagine dell'azienda. In altre parole, deve essere pronto a fornire informazioni precise su uno specifico prodotto o servizio, dimostrando di essere affidabile. Se ci sono problemi di comunicazione, si può creare un corto circuito fatale: ciò avviene ad esempio quando ci si affida ai servizi di call center in outsourcing con operatori non madrelingua.

Ci sono comunque diversi modi per testare un servizio di questo tipo, o per potenziarlo, ad esempio assegnando una risorsa interna come supervisor, oppure tenendo sotto controllo le interazioni degli operatori con i clienti. Ma se ci si affida ad una società con anni di esperienza e di livello professionale, tutte queste precauzioni non saranno assolutamente necessarie.