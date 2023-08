Alle 18 riapre finalmente la provinciale di Crevola. Era chiusa da oltre 7 mesi

La strada provinciale tra Crevoladossola e Varzo riaprirà alle 18. La strada era chiusa ormai da fine gennaio. Il tratto che costeggia il torrente Diveria è chiuso da quando una parte della parete della cava di Lorgino è franata a valle, interessando sia l’area dove si svolge l’attività produttiva sia la strada.

In questi 7 mesi e mezzo tutto il traffico è gravitato sulla superstrada, creando notevoli disagi al traffico. Nelle scorse settimana, a causa di un grave incidente mortale in galleria, la valle Divedro è stata di fatto isolata per lunghe ore, così come la strada che porta al confine elvetico.

La sua chiusura aveva anche costretto la carovana del Giro d'Italia a passare nel tunnel Montecrevola nei mesi scorsi.

La strada sarà riaperta da questa sera a senso unico alternato., finchè non saranno ultimati i lavori di posa delle reti paramassi.