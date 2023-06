La provinciale tra Crevola e Varzo potrebbe essere presto riaperta

‘’I lavori di messa in sicurezza sono finiti, manca solo di pulire il vallo. Poi la Provincia dovrà fare un ulteriore sopralluogo sul fronte franato per avere la certezza che tutto sia a posto. Spero che presto la strada possa essere aperta’’.

Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola, ci conferma che l’operazione di messa in sicurezza del fronte franato a fine gennaio dovrebbe essere ormai stati ripulito e che quindi la sottostante strada provinciale che collega il paese a Varzo potrà essere riaperta. Strada che come è noto è interrotta da fine gennaio, quando una frana aveva interessato parte della cava di Lorgino. Con massi che erano caduti nche sull'arteria provinciale.

La cava, ricordiamo, è oggetto di spaccature in paese dopo che l’azienda, la Palissandro Marmi, ha presentato il progetto per ampliare il fronte estrattivo.

Il 19 giugno si terrà in Provincia la conferenza dei servizi relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via) riferita alla nuova richiesta di autorizzazione per l'allargamento dell'area di coltivazione della cava.