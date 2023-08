Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Ristorante in apertura a Verbania Pallanza cerca personale sia per sala che per cucina. Due persone da inserire come camerieri, due come cuochi. Richiesta residenza in zona e conoscenza base di inglese per il personale di sala. Inserimento a tempo determinato fino ad ottobre con possibile proroga. Si valutano anche profili junior senza esperienza da inserire con apprendistato o tirocinio