Guida all'acquisto della tua prima casa: passo dopo passo

Comprare casa per la prima volta: una piccola guida su tutti i passaggi che occorre seguire per questo passo importante

Comprare casa è un momento molto importante nella vita di ognuno di noi. Tuttavia, come in ogni cosa, se non lo si è mai fatto ci sono delle cose da sapere e dei piccoli ostacoli da superare. Per fortuna niente di impossibile, ma non è chiaramente esclusa la possibilità di ritrovarsi con l’ansia e di commettere errori. Per questo motivo, abbiamo deciso di scrivere una piccola guida che conduce, passo dopo passo, all’acquisto della prima casa.

Cosa occorre considerare

Il primo consiglio che vi diamo è affidarvi ad esperti del settore, come Tecnocasa agenzia immobiliare , perché è facile incorrere in quelle che vengono spesso chiamate “fregature”.





In secondo luogo, occorre scegliere la zona e quindi capire se si preferisce vivere in città o in un centro abitato più piccolo. Nel caso della città, ricordatevi di valutare quartieri funzionali, ovvero con la maggior parte dei servizi a disposizione. Anche se, e va detto, i prezzi più bassi si trovano spesso nelle periferie.





Se la vostra scelta vira su un condominio, è importante tenere a mente e controllare dei dettagli:

condizioni dell’immobile ;

citofono : trovarsi in un condominio con uffici aperti al pubblico potrebbe avere delle noiose problematiche;

contattare l’amministratore di condominio per accertarsi che sia tutto in regola per il pagamento delle tasse.

Ricordatevi, inoltre, che attualmente sono disponibili una serie di agevolazioni per tutti coloro che sono interessati ad effettuare l'acquisto di una casa, in particolare per i giovani.

Gli aspetti burocratici

Se vi affiderete a un’agenzia immobiliare, molti aspetti burocratici verranno affrontati e risolti da loro. Tuttavia ce ne sono alcuni a cui, per fortuna o purtroppo, non si può sfuggire. Nel è un esempio la firma del contratto preliminare con il quale si fissa il prezzo di acquisto della casa e, contemporaneamente, il proprietario si impegna a vendere la casa al prezzo pattuito.





Nella maggior parte delle circostanze inoltre, in questa fase viene anche richiesto di versare una caparra confirmatoria.





Poi ancora il mutuo, che per stipulare dovrete rivolgervi a un istituto di credito, che può decidere di accettare o rifiutare. In questo modo, avrete la possibilità di restituire la somma di denaro in rate alla banca e comunicare l’accettazione al proprietario/agenzia.





Un altro aspetto burocratico da considerare è la firma del rogito, ovvero l’atto di acquisto vero e proprio. Si può firmare in banca o presso un notaio e solo ed esclusivamente alla presenza di chi acquista e di chi vende.





Firmato il rogito e consegnato l’assegno, avrete a tutti gli effetti acquistato casa.





Possiamo quindi concludere che le vere complessità che riguardano l’acquisto di una casa sono più relative e al fatto di trovarne una di proprio interesse. Tuttavia, affidandosi agli esperti che lavorano nelle agenzie immobiliari anche questo scoglio viene facilmente sormontato.





Non resta che cercare la casa dei propri sogni, seguire i consigli di questa guida e fare l’acquisto che più desiderate.