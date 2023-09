La cascata della Toce da Valdo

Questo itinerario permette di raggiungere a piedi la Cascata della Toce percorrendo parte dell’antico tracciato della Via Francisca, la via che per cinque secoli fu il collegamento tra la pianura lombarda, la Svizzera e la Francia. Dal 2002 parte di questo tracciato è tra i 12 itinerari di interesse nazionale della Svizzera e, col nome di Sbrinz Route, viene oggi ripercorsa ogni anno, indicativamente a fine agosto, da un folto gruppo di someggiatori, con un cammino di 7 tappe da Lucerna a Domodossola.

Uno dopo l’altro si susseguono i paesini Walser di Ponte, Brendo, Grovella, Canza, Sotto Frua e infine Frua dove spicca il famoso Albergo Cascata il cui progetto di ampliamento è stato curato dall’architetto Piero Portaluppi.

La Toce, dopo aver percorso la Piana di Riale e aver ceduto parte delle sue acque agli impianti idroelettrici, giunge alla Frua dove, con un salto di 143 metri, dà vita a quella che viene definita la più bella cascata d’Europa: la Cascata della Toce, Früttfall in dialetto Walser.

L'escursione percorsa da ITINERARIUM ha uno sviluppo di 11 Km per un dislivello complessivo di 430mt.