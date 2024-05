Una targa per il maresciallo Sparascio che lascia Premosello Chiovenda

L’amministrazione comunale di Premosello Chiovenda ha voluto consegnare una targa al nuovo Comandante della Stazione carabinieri di Premeno, il maresciallo ordinario Matteo Sparascio. Lo ha fatto all’inizio del consiglio comunale di giovedì sera per dimostrare il riconoscimento per l’impegno e per l’attività svolta alla stazione carabinieri di Premosello, dove Sparascio, originario di Omegna, è stato in servizio prima di essere nominato comandante di Premeno, stazione dell’Alto Verbano il cui mandamento comprende sette comuni.