Lavori sul passaggio a livello, modifiche al traffico in via Piave

La Polizia locale di Domodossola comunica alcune variazioni del traffico veicolare su via Piave, per consentire i lavori di adeguamento del passaggio a livello ferroviario.

I lavori sono in programma tra il 14 e il 16 maggio. Il 14 e il 15 maggio è previsto il transito alternato a mezzo movieri o impianto semaforico, dalle 20.00 alle 5.00 del giorno successivo. Il 16 maggio, invece, divieto di transito dalle 20.00 alle 12.00 del giorno successivo. Lo stesso giorno e negli stessi orari, per il traffico proveniente dal ponte dell’88 verso via Piace, obbligo di svolta a sinistra in via Piave con direzione obbligatoria verso Crevoladossola, per tutti i veicoli eccetto i residenti o per l’accesso al parcheggio della Vigezzina.