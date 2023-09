‘Metti il turbo al tuo negozio’, formazione gratuita per i commercianti dell'Ossola

CNA Piemonte Nord con il patrocinio del Comune di Domodossola organizza un programma di formazione gratuita rivolta ai commercianti dell'Ossola dal titolo ‘Metti il turbo al tuo negozio’ con l’obiettivo di imparare a ridurre i costi e aumentare i guadagni.

Il percorso si struttura in quattro seminari, tenuti da esperti e consulenti CNA, su alcuni importanti aspetti gestionali delle imprese del commercio, come la gestione cassa, credito e rapporti con le banche, rincaro energia, visual merchandising.

Gli incontri si terranno lunedì 2, 9, 16 e 23 ottobre 2023 dalle 18.30 alle 20.30 alla Cappella Mellerio in via Mellerio 8 a Domodossola.

La partecipazione è libera e gratuita, aperta a tutti i commercianti, compatibilmente con la capienza della sala, con priorità per i commercianti di Domodossola. È possibile partecipare anche a uno o più seminari singolarmente. L’iscrizione è obbligatoria.

Qui il programma completo.



“Abbiamo voluto organizzare questo percorso di formazione gratuita - spiega Mauro Bendotti, responsabile sindacale CNA Piemonte Nord area VCO - per aiutare le imprese a innovarsi e ad acquisire nuove competenze. È un’opportunità interessante per le imprese del commercio che vogliono ‘mettere il turbo’ alla propria attività. Invitiamo chi fosse interessato a contattare gli uffici CNA Piemonte Nord per avere i dettagli e per iscriversi. Il corso che parte il 2 ottobre è rivolto a tutti i commercianti del VCO, non solo di Domodossola".



“Le crisi che si sono verificate in questi ultimi anni – aggiunge Maria Grazia Pedrini, responsabile CNA Commercio Piemonte Nord – oltre alla forte spinta sull’innovazione digitale, hanno modificato in modo radicale il settore del commercio. Anche i piccoli negozi, per continuare ed essere competitivi e mantenere livelli adeguati di redditività, devono fare i conti con un mercato che è cambiato profondamente e con l’esigenza di introdurre modalità di gestione economico-finanziaria più accurate. L'iniziativa che proponiamo è un’occasione di crescita per i commercianti”.



Per informazioni e iscrizioni contattare CNA Piemonte Nord, Area VCO:

Mauro Bendotti, tel. 0324 46792, e-mail mauro.bendotti@cgs-cna.it