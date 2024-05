Un mese ricco di appuntamenti in Valle Anzasca

Sta per prendere il via una nuova stagione ricca di eventi e attività a Macugnaga e in tutta la Valle Anzasca.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 11 maggio alle 17.00, con l’inaugurazione di “Calasca e le sue frazioni”, la mostra di acquerelli di Caterina Gomirato nella sala polivalente di Calasca Castiglione, in località Antrogna. L’esposizione rimarrà aperta fino al 30 giugno su prenotazione al numero 0324 81007.

Grande attesa, poi, per il quinto Concorso Interbandistico di Bannio, organizzato dal Premiato Corpo Musicale di Bannio per il 25 e 26 maggio. Per l’edizione 2024 sono attese 11 bande, provenienti da tutto il nord Italia. Per l’occasione, sempre negli stessi giorni, l’associazione Mateon ad l’Arcon, gruppo di donne in costume, organizza “Aperistrech”, un aperitivo itinerante nel centro storico di Bannio con bancarelle di artigianato locale.

Il 26 maggio, inoltre, è in programma un evento di grande importanza per tutta la Diocesi: la cerimonia di beatificazione di don Giuseppe Rossi, parroco martire di Castiglione. La celebrazione si tiene nella Cattedrale di Novara, ma sarà presente una nutrita rappresentazione delle parrocchie della Valle Anzasca.