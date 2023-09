Industria manifatturiera: nel secondo trimestre 2023 brusca frenata della produzione industriale

Nel trimestre aprile-maggio 2023 la dinamica della congiuntura industriale ha registrato segnali di indebolimento per le province dell’Alto Piemonte, in particolare per Novara, che evidenzia una flessione sia della produzione che di fatturato e ordinativi rispetto al corrispondente trimestre 2022.

Nel dettaglio Vercelli, con un modesto incremento del +0,9% sul fronte della produzione, evidenzia il miglior risultato a livello di quadrante, seguita dalla provincia di Biella (+0,3%), mentre Verbano Cusio Ossola (-0,1%), e in maniera più marcata Novara (-2,2%) appaiono in calo. Non risultano più confortanti i dati relativi al fatturato, sul quale, in particolare, incide l’aumento dei prezzi: Vercelli registra un +2,7%, Biella un +2,2%, il Verbano Cusio Ossola +0,4% mentre anche in questo caso Novara riscontra una flessione, pari al -2,6%.





I risultati riflettono una crisi generalizzata e appaiono non lontani dai quelli dell’intero contesto piemontese, con una media regionale del fatturato pari al +3,8% e una media della produzione che si attesta al +1,6%, incremento sostenuto però dal dato della produzione di Torino (+3,6%) dove ancora nel trimestre in esame ha tenuto il comparto dei mezzi di trasporto.

Tornando al quadrante, l’indagine del secondo trimestre 2023 ha visto complessivamente coinvolte 622 imprese, per un totale di poco meno 24.000 addetti e un fatturato che supera gli 8,4 miliardi di euro.