Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le proposte di lavoro della settimana del Centro per l'Impiego. Il Cpl comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it119611 Azienda di Brovello-Carpugnino ricerca addetti al magazzino. Richiesta patente del muletto e buona conoscenza informatica. Preferibile esperienza nel ruolo ed età di apprendistato.





119584 Azienda di Domodossola ricerca impiegati front-office. Richiesto diploma quinquennale, ottimo pacchetto Office, residenza a Domodossola o comuni limitrofi. Contratto part-time da 15 ore settimanali (mattino).



119541 Azienda di Domodossola cerca addetti alla gestione del magazzino. Richiesta pat. B, buona forza fisica e disponibilità al tirocinio di inserimento lavorativo.



119523 Scuola di Domodossola cerca addetti alla somministrazione dei pasti. Richiesta licenza media, ottimo italiano, predisposizione al contatto con bambini anche molto piccoli, disponibilità al tirocinio di inserimento lavorativo.



119518 Famiglia di Ghiffa ricerca una badante H24 per cura di anziano parzialmente autosufficiente. Richiesta buona conoscenza dell’italiano, forza fisica, esperienza nel ruolo con referenze.



119414 Ristorante di Verbania ricerca camerieri per servizio in sala. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e bella presenza. Preferibile esperienza nel ruolo, pat. B e automuniti.



119365 Famiglia di Cannobio cerca una badante H24 per cura di anziano disabile. Richiesta buona conoscenza dell’italiano, discreta forza fisica, uso del sollevatore.



119314 Azienda di Crodo cerca addetti alle pulizie. Richiesta esperienza pregressa, serietà e precisione, lavoro part-time, orari 7.30/12.30 o 8.00/12.30 a rotazione anche nei weekend.



119313 Azienda di Crodo cerca addetti all’assistenza di persone anziane. Richiesta attitudine al tipo di lavoro, precisione e serietà, automuniti, lavoro su turni diurni e notturni.



119312 Famiglia di Villadossola ricerca una colf per cura della casa. Richiesta esperienza nel ruolo, affidabilità, pat. B e mezzo proprio.



119241 Officina di Domodossola cerca meccanici d’auto con qualifica professionale



119174 Centro estetico di Verbania cerca un’estetista qualificata per trattamenti viso corpo, con patente B.



119104 Famiglia di Omegna cerca colf automunita dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11 e dalle 16.30 alle 20 per cura di bambina in età scolare. Richiesta patente B e mezzo proprio, ottima conoscenza dell’italiano e affidabilità.



119075 Azienda di Omegna ricerca un operatore cimiteriale. Richiesta discreta conoscenza dell'italiano e ottima forza fisica. È preferibile pat. B, titolo di operatore cimiteriale e/o esperienza nel ruolo, dimestichezza con l'attrezzatura per giardinaggio.



119065 Famiglia di Gignese cerca una badante H24 per assistenza a uomo non autosufficiente convivente con la madre. Richiesta buona conoscenza dell'italiano, esperienza nel ruolo con referenze, utilizzo del sollevatore e buona forza fisica.



119060 Azienda dell’Ossola ricerca n. 2 muratori per manutenzione e costruzioni di edilizia civile. Richiesta pat. B e serietà. Preferibile residenza in zona.



119052 Azienda di Domodossola cerca un ingegnere meccanico per calcoli FEA di strutture e componenti meccanici. Richiesta laurea in ingegneria meccanica, buona conoscenza della lingua inglese e dei programmi Straus / Strand7.



119024 Azienda di Casale Corte Cerro ricerca un/a impiegato/a per gestione magazzino/spedizioni, bollettazione e ricevimento merce. Richiesta buona conoscenza della posta elettronica e del PC, e capacità di gestione delle pratiche relative al flusso delle spedizioni.



119017 Azienda di Re ricerca un lavapiatti per pulizia della cucina e lavaggio dell'attrezzatura (stoviglie, piatti, posate, tazze). Richiesta patente B e mezzo proprio, licenza media, preferibile esperienza pregressa nel ruolo, affidabilità, precisione e flessibilità.



118985 Cooperativa cerca per struttura ospedaliera a Oggebbio addetti pulizie con uso macchinari e prodotti professionali da inserire in tirocinio full time, con possibilità di assunzione. Lavoro su turni mattina o pomeriggio, non indispensabile auto per collegamento con mezzi pubblici.



118981 Famiglia privata di Verbania cerca una badante h24 per assistenza a donna anziana non autosufficiente. Attività di cura della persona, pulizie, preparazione pasti e passeggiate



118974 Ristorante a Domodossola cerca camerieri sala bar per accoglienza clienti, servizio ai tavoli, pulizia e riordino, con esperienza e residenza in zona.



118973 Banco ambulante cerca banconieri di rosticceria per zona Provincia VCO. Preparazione merce, carico/scarico, servizio presso mercati. Preferibile età apprendistato, automuniti.



118948 Azienda di Verbania nel commercio di imballaggi personalizzati cerca impiegati contabili fino alla prima nota, con esperienza e diploma di ragioneria o equipollente. Pc e disponibilità orario spezzato.



118943 Azienda di Villadossola cerca addetti alla contabilità ordinaria per prima nota, liquidazione iva e bilancio, con esperienza e buona conoscenza Office, patente B e diploma.



118805 Azienda di Verbania ricerca apprendista parrucchiera. Richiesto attestato di qualifica professionale, età 17/29 anni per apprendistato, residenza nel Verbano e affidabilità. Si richiede altresì autonomia nel raggiungere il luogo di lavoro.



118703 Autofficina di Verbania cerca meccanico con esperienza e patente B. Mansioni sono tutte quelle di meccanico in officina che svolge anche attività di gommista ed elettrauto. Contratto a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile



118702 Famiglia di Mergozzo cerca assistente familiare diurna per assistenza a coppia di anziani semi autosufficienti. Mansioni di supporto alle attività quotidiane, pulizia della casa. Richiesta esperienza e referenze, disponibilità orarie e giorno di riposo da concordare.



118664 Aziende del settore edile con cantiere a Verbania ricerca n.6 operai specializzati, qualificati e generici per attività di carpenteria edile. Richiesta esperienza nel ruolo, preferibile patente B.



118653 Azienda nel settore edile/artigiano di Premosello-Chiovenda cerca un operaio per lavoro in cantieri residenziali e non in tutto il VCO. Richiesta licenza media. Preferibile esperienza nel ruolo, patente B e automuniti.



118621 Azienda di Crevoladossola operante nel settore delle costruzioni cerca un autista di autocarro e di beton pompa. Richiesta patente C + E e CQC. Iniziale inserimento con contratto a tempo determinato di 3 mesi, poi contratto a tempo indeterminato.



118615 Famiglia di Brovello Carpugnino cerca una persona per accompagnare una signora anziana da poco vedova, totalmente autonoma e automunita. Le mansioni sono di tipo domestico (stiro, pulizie, cucina...). Si cerca una donna fissa disponibile a lavorare il weekend (domenica fino alle 14). Richiesta patente, esperienza nel ruolo. Si offre alla risorsa convivente vitto e alloggio, oltre a camera singola propria. Contratto a tempo indeterminato



118538 Azienda di Baveno nel settore edile/artigiano cerca due operai per attività di verniciature, isolamenti termici a cappotto, tappezzeria, cartongesso, decorazioni e restauri conservativi. Richiesta minima esperienza, patente B.



118520 Azienda metalmeccanica di Trontano ricerca un apprendista magazziniere. Età 18-29, patente B, buona volontà.



118519 Azienda metalmeccanica di Trontano ricerca un addetto attrezzaggio macchine utensili. Lavorazioni in acciaio e metalli pesanti su macchine a controllo numerico. Preferibile titolo a indirizzo meccanico, patente B.



118481 Azienda metalmeccanica di Trontano ricerca un addetto alla pianificazione e programmazione delle commesse di lavoro. Richiesta laurea in disciplina attinente al ruolo, ottima dimestichezza informatica, età di apprendistato. Orario di lavoro: 7.00-12.00 e 13.30-17.00.



118436 Prestigioso locale bar/tea room/pasticceria con sede a Domodossola cerca una barista esperta con buona conoscenza lingua inglese e discreta conoscenza lingua tedesca. Richiesta esperienza nel ruolo. Inserimento a tempo determinato di sei mesi con possibile proroga.



118363 Famiglia di Aurano ricerca una badante per assistenza h24 a uomo non autosufficiente allettato. Richiesta esperienza con referenze, conoscenza lingua italiana e capacità di uso del sollevatore. Si offre alloggio.



118335 Agenzia assicurativa nel VCO cerca addetti alla consulenza e intermediazione assicurativa, con diploma o laurea, patente B, auto, buon uso pc e dialettica. Contratto da definire.



118248 Centro estetico a Domodossola cerca una estetista per trattamenti estetici viso e corpo, uso pc. Qualifica professionale ed esperienza nel ruolo, capacità di lavorare in autonomia. Preferibile conoscenza discreta della lingua inglese. Tempo determinato con impegno dal martedì al sabato full time.



118241 Azienda metalmeccanica a Baveno cerca un fabbro di cantiere per sbavatura, molatura, foratura con utilizzo di trapano e supporto alla posa in cantiere. Pregressa esperienza o conoscenza base nel settore costruzioni, lettura base del disegno meccanico. Patente B e automunito. Preferibile patentino del muletto.



118155 Azienda metalmeccanica a Villadossola cerca un montatore meccanico per assemblaggio macchine da perforazione e impianti idraulici. Preferibile formazione attinente, età apprendistato 18-29 anni per profilo junior e/o esperienza pregressa per profilo senior. Patente B.



118084 Azienda di Crevoladossola che opera in tutta la provincia del VCO cerca un elettricista con esperienza, richiesta esperienza e molta serietà. Necessaria la patente b per guidare mezzi aziendali. Tempo determinato full time.



117898 Azienda metalmeccanica a Domodossola cerca meccanici auto con qualifica professionale o esperienza equivalente, patente B, residenza in zona. Contratto a termine.



117825 Famiglia privata di verbania cerca badante h24 per assistenza a donna con alzheimer convivente con marito autosufficiente. Preparazione pasti, pulizie, passeggiate. Indispensabile patente.



117584 Azienda di Trontano cerca meccanici d’auto, meccanico demolitore con qualifica in ambito meccanico per recupero e stoccaggio pezzi meccanici e rifiuti speciali pericolosi. Contratto da definire con possibilità di stabilizzazione.



117285 Azienda di Trontano cerca 1 fabbro/saldatore per costruzione e montaggio carpenteria metallica, gradita esperienza pregressa e buona volontà. Contratto da definire in base a età ed esperienza.



116590 Negozio di Gravellona cerca parrucchieri con qualifica in età di apprendistato per contratto a termine.









Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro