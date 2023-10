Svizzera, troppi soldi per le autostrade

In Svizzera lanciato un referendum sulle autostrade. Per Ata, l’Associazione traffico e ambiente ‘’è indispensabile che il popolo abbia l'ultima parola sulla questione dell'ampliamento delle autostrade, specie dopo il chiaro "sì" alla legge sulla protezione del clima del 18 giugno’’. L' Ata intende raccogliere le 50'000 firme necessarie per la riuscita del referendum entro la fine dell'anno, ossia prima della scadenza ufficiale del 18 gennaio 2024.

L’associazione ritiene il progetto di espansione delle strade nazionali è "esagerato, obsoleto e troppo costoso".

Ritiene che i miliardi previsti per le autostrade dovrebbero essere investiti per promuovere il trasporto pubblico, gli spostamenti a piedi e in bicicletta.

Di recente le Camere svizzere hanno approvato crediti per poco più di 14 miliardi per l'esercizio, la manutenzione e l'ampliamento a breve termine delle strade nazionali.