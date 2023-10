Cosa dicono le stelle per la settimana dal 20 al 27 ottobre

ARIETE: La quadratura del primo quarto di Luna vi rende fiacchi e sbuffanti mentre, in realtà, dovrete capire che soltanto usando l’arma della finezza potete dare scacco matto agli altri anche perché sbraitare serve solo a rendere caustici taluni rapporti o a ritardare presumili accordi. Consigliabile guidare prudentemente, selezionare le frequentazioni, non cascare nella rete di bricconi e badare a non smarrire oggetti, incartamenti o documenti. Figliolo a cui dare delle dritte.

TORO: Procuratevi un vagone di pazienza e una catasta di ironia: serviranno a zittire chi è falsetto o si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, non esagerare con la pignoleria, gustare l’attimo fuggente, non prendervela per niente. Taluni si troveranno con una persona enigmatica ed estrosa. Domenica interessante.

GEMELLI: Istintivi ed immediati non manderete a dire le cose rimbeccando persone indisponenti o che non vogliono capire un accidente. In casa e in amore però siate meno polemici perché solo col dialogo e la dolcezza scoverete la ricetta di una serena complicità. Indefiniti malesseri, mal di schiena o acciacchi stagionali lambiranno i più fragili. Finanziariamente invece cercate di economizzare in previsione di una salata bolletta da pagare. Alterchi con un ometto.

CANCRO: Avrete un paio di diavoletti per capello, ma a placare i bollenti spiriti giungerà una notiziola rinfrancante, un recupero di energia, la benevolenza di chi dietro la scorza dura vi vuole bene, una dimostrazione di amicizia o un invito assai gradito. Fidatevi inoltre del sesto senso nell’inquadrare dei tipi sornioni, concedetevi una dolce follia, fatevi un regalino e frequentate gente positiva scartando chiunque vi scarichi addosso i propri patemi. Pancino in subbuglio.

LEONE: Non si cava farina da un sacco di carbone ed è quindi inutile sprecare parole, sperare che gli imbecilli diventino saggi o far affidamento su incalliti contaballe… Gli astri però assistono: usate tale benevolenza celeste per potenziare le qualità, prendere in mano le redini della vostra libertà o trovare escamotage per rimediare ad uno sbaglio commesso da altri. Prossimamente l’affanno e le soddisfazioni si alterneranno, mentre nel week end qualcuno vi sorprenderà!

VERGINE: Se pensavate di raccogliere i frutti di quanto avete seminato ricredetevi perché troppe impensate congiunture indurranno a riflettere e a rallentare il passo inducendovi a rispondere malaccio a chiunque continui a tergiversare senza far niente per aiutarvi a cambiare lo stato delle cose. Fatevi inoltre avanti con chi vi interessa, tutelate le finanze e reclamate delle spettanze. Un calo di tono dipenderà dallo stress e psicologicamente preparatevi ad un paio di sorprese.

BILANCIA: Tribolate ad ingranare la marcia avvertendo una gran voglia di pisolare e ciò è dovuto sia al cambio stagionale che a una serie di contesti portanti ad ansimare… Un posteriore neo proverrà da chiodi fissi, impalpabili delusioni, alterchi con congiunti o dal non riuscire a portare a termine ciò che avevate iniziato ma poi, come d’incanto, una sferzata di energia ve la daranno sia un responso che una personcina dolcissima e carina. Peculiari feste, doni o auguri per chi avanza di età.

SCORPIONE: Situazioni imbarazzanti, contatti con picchiatelli, costernazioni e discussioni costelleranno l’andazzo di una settimana talmente variegata dall’arrivare a domenica con la testa squagliata. Vi capiteranno altresì cose strane oppure vi prenderete una pausa di riflessione prima di dare delle risposte di immane rilevanza. Siate contenuti nelle spese e chiarite in fretta una faccenda prima che prenda brutte pieghe… Gioie o ritrovi nel week end. Tendenza alle infiammazioni.

SAGITTARIO: Limitare le superflue spese, respingere assurde pretese, vivere alla giornata, evadere dalle solite quattro mura, ascoltare un savio consiglio e lenire un acciacchino, è ciò che le stelle consigliano di fare nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a propinare delle scornate compresi dei rammarichi per uno che conoscete bene, dei messaggi ricchi di significato un venerdì strampalato e un guaio mezzo scampato. Qualche nativo aderirà ad una festa o fiera.

CAPRICORNO: Bello questo primo quarto di Luna che, formandosi il 22 ottobre nella vostra costellazione, consentirà di accedere ad una maggiore serenità a parte una questione da definire e dei soldini da recuperare… In amore invece dovreste avere le idee chiare sul come portare avanti una storia che, al di là di remote paure, solo se coltivata avrà parecchio da offrire. Un’amica abbisognerà di sostegno o vi farà un’improvvisata mentre un fatterello pazzerello costellerà il weekend.

ACQUARIO: Siete in una fase transitoria nel corso della quale drizzare le antenne rendesi tassativo al fine di non riporre fiducia in chi non la merita affatto partendo dal presupposto che certi soggetti devono candeggiare il cervello prima di rinsavire … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look e cavatevi un pallino… Un combino risolleverà il morale così come, quasi senza accorgervene, renderete felice una persona. Domenica festaiola.

PESCI: Saturno guercio vi renderà nervosi, ma anche speranzosi, malgrado dobbiate ingollare un rospo, sostenere delle spese od aggiustare qualcosa, lenire un acciacco, far buon viso a cattivo gioco e depurare il settore delle amicizie. Nel limite del possibile dedicate maggior spazio a voi stessi, pigliate la vita con filosofia, organizzate qualcosina che appaghi interiormente. La casualità vi porterà a rivedere chi non sentivate da tanto tempo e nel week end vi sollazzerete.

Mi piacciono le stelle e le persone che brillano senza spegnere nessuno…