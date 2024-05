Falso cartomante estorce 10mila euro a una donna ossolana

I carabinieri della Stazione di Domodossola hanno denunciato un ragazzo di 22 anni residente in provincia di Napoli per estorsione. Alla fine di dicembre dello scorso anno, presso gli uffici del Comando Stazione di Domodossola, una donna ossolana si è presentata denunciando di essere stata truffata da un falso cartomante che le ha estorto diecimila euro. La donna ha raccontato ai militari di attraversare un periodo di forte stress a causa di problemi familiari e di aver cercato aiuto, attraverso la piattaforma social Tik-Tok rivolgendosi a un servizio di cartomanzia. Inizialmente i contatti erano brevi e superficiali e sempre attraverso il social, ma piano piano l’interlocutore è riuscito a guadagnarsi la fiducia della donna, ottenendo il suo numero di telefono. Da quel momento in poi le conversazioni sono diventate sempre più pressanti e avvenivano attraverso la nota applicazione WhatsApp.

Il truffatore è così riuscito pian piano a ottenere informazioni sensibili sulla vittima e sulla sua cerchia familiare. Dopo aver ottenuto i dati della vittima, il truffatore è passato all’attacco minacciandola di divulgare gli screenshot delle loro conversazioni sui social se non avesse effettuato dei versamenti sul suo conto. Intimidita dalle minacce, la vittima ha effettuato diversi bonifici per un totale di diecimila euro circa. Quando non è stata più in grado di pagare, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Domodossola e denunciare l’accaduto. Le indagini dei Carabinieri, basate sull’analisi delle transazioni bancarie e dei tabulati telefonici, hanno permesso di rintracciare le operazioni di pagamento effettuate dalla vittima e l’intestatario del conto corrente.