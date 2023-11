Conad anticipa le feste e lancia il grande concorso ''Ogni giorno è Natale''

In un periodo segnato da dinamiche economiche complesse e da una forte contrazione dei consumi, il Natale si conferma non solo come tempo di condivisione, unità e speranza, ma anche come un momento per riflettere sulla forza e la resilienza delle persone e delle famiglie.

Conad Nord Ovest ed i suoi soci, nel loro continuo percorso di ascolto delle esigenze del territorio, hanno scelto quest'anno di lanciare l’iniziativa "Ogni giorno è Natale" come gesto di vicinanza in vista delle festività, esprimendo gratitudine verso tutti quei clienti che ogni giorno gli riconoscono fiducia.

All'interno di un contesto più ampio, come la recente adesione al "Trimestre anti-inflazione", promosso dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy, attraverso il blocco dei prezzi fino a fine 2023 su oltre 600 prodotti a marchio Bassi e Fissi - assicurando così l’accessibilità a beni fondamentali per la famiglia a prezzi competitivi e calmierati - la cooperativa si schiera ancora a fianco dei clienti con questo concorso, in un periodo tanto importante come il Natale.

Grazie al Concorso, attivo dal 6 novembre al 17 dicembre presso tutti i punti vendita della rete Conad Nord Ovest, tante famiglie, a fronte di una spesa minima, di 40€ con Carta Insieme potranno ricevere una delle 3.000 prepagate Conad dal valore di 500€ e partecipare all’estrazione finale di gennaio, che metterà a disposizione 50 carte prepagate Conad del valore di 2.000€, da poter utilizzare per la spesa quotidiana.

“In un momento così particolare, ci sembra importante monitorare le dinamiche del mercato, ma anche ascoltare concretamente le esigenze di chi ogni giorno sceglie Conad. – ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Nord Ovest Adamo Ascari – Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, un modo per dire che siamo vicini, oggi più che mai, ai nostri clienti e al tessuto sociale. Quotidianamente siamo testimoni della resilienza delle famiglie, della loro capacità di adattarsi e innovare. L’iniziativa “Ogni giorno è Natale” ci permette di dare un piccolo aiuto e supportare queste dinamiche, sottolineando l'importanza dell'essere, sempre di più, una presenza solida e vicina all'interno delle nostre comunità."

Per partecipare e avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato all’iniziativa: www.vincinatale.conad.it