Un servizio di rottamazione motorino è un servizio fondamentale per tantissime persone che ne hanno uno e solo nel nostro Paese sono centinaia e centinaia di migliaia, che a un certo punto devono prendere atto che il ciclo di vita del loro scooter o di un altro tipo di motorino è finito e quindi non ha senso continuare a costruirlo in garage, ma ha molto più senso farlo rottamare.

Molte persone perdono tempo anche se magari hanno già fatto fare un preventivo per capire se era un motorino che poteva essere diciamo riparato ed è chiaro quando poi gli stessi sono molto vecchi o hanno avuto troppi acciacchi per usare una metafora, i preventivi sono sempre troppo alti rispetto a quello che valgono in quel momento.

A questo punto si aprono tre strade e la prima è provare a rivendere quel motorino a qualche privato che magari lo potrebbe utilizzare per estrarre delle componenti come pezzi di ricambio, e poi non è per niente facile farlo in sicurezza e rispettando le normative ambientali.

E soprattutto si prevede che quelle componenti che non si possono recuperare andrebbero smaltite correttamente, perché sono pericolose per l'ecosistema e per la salute umana.

Tra l'altro difficilmente un privato paga più di tanto per un motorino in condizioni troppo fatiscenti e a quel punto è molto meglio regalarlo a qualche amico che gli può servire o se no decidere andare direttamente a rottamarlo, accettando il fatto che non ci si può più guadagnare sullo stesso, ma almeno ci si può risparmiare.

Poi invece ci sono quelle persone che decidono di comprarne uno nuovo e a quel punto sfrutteranno gli incentivi di rottamazione e sfrutteranno il fatto che sono i concessionari che si occupano delle varie pratiche burocratiche che riguardano la demolizione e la rottamazione del vecchio motorino.

A quel punto si risparmia quando se ne compra uno nuovo e si chiude un ciclo con quello vecchio che tra l'altro verranno anche a ritirare a domicilio con un carro attrezzi senza farci pagare nulla.

In certi casi contattare un centro di autodemolizione è l'unica scelta possibile

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte ci sono poi delle situazioni in cui siamo costretti a contattare un centro di autodemolizione che si occuperà della rottamazione dopo averlo demolito, rispettando delle normative ambientali in merito che sono sempre importanti da considerare.

Parliamo dei casi in cui una persona non vuole acquistare un motorino nuovo e non vuole nemmeno venderlo e quindi gli rimane questa strada almeno per togliersi questo peso inutile.

Pensiamo a chi non ha nemmeno un garage e ha un motorino che non funziona più e lo tiene anche fuori in un parcheggio pubblico rubandolo a qualcuno a cui poteva essere più utile.

In poche parole quando abbiamo un motorino che non vogliamo rottamare da un concessionario affinché non si trasformi in un rifiuto ingombrante dobbiamo contattare questi centri di autodemolizioni, che dovranno essere iscritti all'albo dei gestori ambientali, con i quali mettersi d'accordo anche per un ritiro a domicilio del motorino con un carro attrezzi.