Papilloma Virus: il 17 e 18 novembre giornate aperte per le vaccinazioni

L'Asl del Vco ha organizzato due open day per le vaccinazioni anti papilloma virus: il 17 e 18 novembre tutti i ragazzi nati negli anni 2010, 2011 e 2012 potranno vaccinarsi gratuitamente e sono già stati invitati a presentarsi per la vaccinazione tramite comunicazione ufficiale.

Sempre negli stessi giorni tutti coloro che non rientrano in questa categoria e che lo desiderano potranno presentarsi all'Asl e aderire, a pagamento, alla campagna di vaccinazione. L'accesso sarà libero e non è necessario prenotarsi, ma prima di essere sottoposti alla vaccinazione è previsto un consulto medico.

Perché è importante vaccinarsi contro l'infezione da Hpv? Nella maggior parte dei casi questo virus causa lesioni benigne, come le verruche che colpiscono la cute ed i condilomi o papillomi che interessano le mucose genitali e orali. La maggior parte delle infezioni genitali da HPV regredisce spontaneamente ma talvolta può evolvere lentamente verso una forma tumorale. Il tumore del collo dell’utero è infatti quasi sempre correlato alla presenza dell’Hpv.

L'open day si svolgerà venerdì 17 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede operativa di Crusinallo di Omegna in via IV Novembre 294, e sabato 18 novembre dalle ore 8.30 alle ore 16.00 presso le sedi operative di Verbania, in Viale Sant'Anna 83, e di Domodossola, in via Scapaccino 47.