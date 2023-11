Gli uomini con i tacchi: una storia della moda

Dalle suole rosse di Re Luigi XIV alle calzature con plateau di David Bowie, gli uomini hanno una lunga e affascinante storia legata ai tacchi alti.

Negli ultimi tre secoli, i tacchi alti sono stati ampiamente considerati uno stile femminile. Si vedono ovunque, dalle passerelle agli abiti da lavoro quotidiani, e aggiungere qualche centimetro all'altezza di una donna è spesso considerato la chiave per completare un ensemble. Tuttavia, mentre gli amanti della moda all'interno e all'esterno dell'industria si impegnano per abbattere la binarietà di genere nell'abbigliamento, molti uomini sono stati avvistati indossare scarpe rialzate. Adottando calzature diventate un'iconica rappresentazione della moda femminile, la loro scelta viene spesso definita "rivoluzionaria" o "trasgressiva". Curiosamente, l'origine dei tacchi alti è iniziata appositamente per gli uomini.

Lo stile di tacchi più antico di cui si abbia notizia risale al X secolo in Persia. I soldati maschi a cavallo utilizzavano i tacchi per fissare i piedi negli staffili e ottenere maggiore leva durante i combattimenti. Il concetto sarebbe stato adottato nove secoli dopo dai cowboy americani, ma ne parleremo più avanti.

Poiché il tacco alto iniziò a significare potere e abilità militari, divenne anche un simbolo di ricchezza, poiché solo coloro con denaro potevano permettersi i cavalli. Questo simbolismo riemerge in Francia nel XVII secolo sotto il regno di Re Luigi XIV. Il Maestro di Versailles utilizzò le calzature per distinguere classe e preferenza. Nel 1670, proclamò che solo i membri della nobiltà potevano indossare i tacchi. All'interno di questo gruppo, permetteva solo ai suoi cortigiani preferiti di indossare tacchi rossi (il suo colore preferito).

Tuttavia, alla fine della Rivoluzione francese, i tacchi alti vennero considerati troppo femminili e generalmente trascurati dagli uomini in Europa. Tuttavia, dall'altra parte dell'oceano, mentre il West americano iniziò ad attirare nuovi coloni, il cowboy, identificato e definito dal suo abbigliamento, era considerato l'epitome della mascolinità e dell'orgoglio maschile. La maggior parte degli stivali da cowboy presentava un tacco rotondo invertito chiamato tacco cubano (che richiamava le calzature dei ballerini di flamenco tradizionali) ed erano necessari per mantenersi in equilibrio durante i lunghi spostamenti a cavallo.

Nonostante ciò, i tacchi al di fuori del contesto del cowboy erano generalmente considerati scarpe da donna. Non è stato fino agli anni '60, quando i Beatles resero popolari gli "Beatle Boots" - una prima versione degli stivaletti Chelsea - che il tacco è stato reintegrato nell'abbigliamento maschile. Gruppi rock degli ultimi decenni del XX secolo come Aerosmith e Mötley Crue hanno adottato stili simili, mentre artisti del glam rock come Kiss e David Bowie hanno optato per versioni più appariscenti.

A differenza dei bassi tacchi cubani delle band degli anni '70, Bowie e la sua controparte scenica Ziggy Stardust si sono orientati verso piattaforme audaci, stiletti o tacchi generalmente più alti - tutti, a quel tempo, sinonimi della moda femminile. Mentre sottoculture come le comunità di drag queen e la cultura del ballroom in quel periodo avevano già normalizzato gli uomini che indossavano tacchi e altri capi tradizionalmente femminili, il look di Bowie ha portato la moda subversiva di genere al grande pubblico.

Negli anni 2010, il ritorno degli stivaletti Chelsea nell'abbigliamento maschile è stato accolto ancora una volta con grande attenzione. Tuttavia, mentre i designer continuano a mescolare abbigliamento maschile efemminile, le linee di genere legate all'abbigliamento e agli accessori si sono attenuate nella loro severità. Tacchi più alti e appariscenti rispetto a un semplice stivaletto Chelsea nero sono più comuni per gli uomini rispetto agli decenni precedenti. I marchi li hanno inclusi nelle loro collezioni di abbigliamento maschile e sono persino arrivati nella moda streetwear.

Le attuali "scarpe rialzate uomo", che combinano le scarpe da uomo con i tacchi alti, sono un tentativo molto riuscito e sono conosciute anche come moderni "tacchi alti da uomo". A differenza dei tradizionali tacchi alti, le scarpe rialzate uomo rendono il tacco invisibile. Sembrano semplici scarpe normali, tranne che hanno solette interne integrate per aumentare l'altezza. Scarpe da uomo rialzate, stivaletti Chelsea rialzati, scarpe casual rialzate sono disponibili in diversi tipi e stili. Le scarpe con rialzo interno eliminano la femminilizzazione dei tacchi alti da uomo e consentono agli uomini di aumentare l'altezza e la fiducia contemporaneamente, rendendo questa moda di nuovo di tendenza.

Similmente all'abbigliamento, la declassificazione dei tacchi come "scarpe da donna" continua a svilupparsi mentre l'abbigliamento diventa sempre meno legato all'identità di genere e alla sessualità. Mentre gli uomini sfilano sui tappeti rossi e compaiono sulle copertine delle riviste con abiti, non c'è ragione per cui non debbano avere un bel paio di tacchi che li accompagni.