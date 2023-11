In consiglio comunale a Domodossola la variante al Piano regolatore

Si parlerà anche di misure di mitigazione e compensazione ambientale nelle aree sciabili e montane del comune di Domodossola giovedì 30 novembre in Consiglio comunale. Nel corso della seduta infatti, convocata per le 21, si discuterà delle variate parziale al Piano Regolatore. Questa variante è necessaria per adeguare il Piano Regolatore alla Legge Regionale del 2009 sulle "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". La variante prevede che nelle aree sciabili, in fase progettuale degli interventi, dovranno essere individuate misure di mitigazione e compensazione ambientale.

All'ordine del giorno ci sarà anche il riconoscimento del debito fuori bilancio di poco più di 39mila €uro per l'incarico professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico/economica per la partecipazione al bando “Beni Aperti 2018” della Fondazione Cariplo per interventi di riqualificazione del Teatro “Galletti.

Si discuterà poi della mozione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" sulla celebrazione "benvenuto civico ai maggiorenni".

Sarà poi data risposta alle interpellanze del Partito Democratico sulla parcheggi frontalieri e le conseguenze nuovo accordo Italia-Svizzera nonché sulla concessione in comodato d'uso di auto storica "Panhard et Lavassor" al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino.