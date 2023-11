5 zone più tranquille in cui prendere casa a Milano

Metropoli vivace e frenetica, dal carattere cosmopolita e dalla fisionomia internazionale, Milano è la città della moda e del design. Nonostante queste caratteristiche è però possibile prendere casa in alcune zone della città che si distinguono per un ambiente più sicuro e residenziale.

Data l'ampia gamma di opzioni immobiliari offerte da Milano, chiedere il supporto di un professionista del settore semplificare notevolmente la tua scelta e garantire che le tue esigenze siano soddisfatte. Vediamo adesso 5 alternative tra le più sicure e tranquille a Milano.

Brera

è un quartiere storico di Milano che si trova in centro città. È caratterizzato da stradine acciottolate, edifici storici e un’innata, Questa zona è considerata uno dei quartieri più belli dell’intera città.

Nonostante la sua posizione centrale, Brera riesce infatti a mantenere un tenore di vita relativamente tranquillo grazie alla presenza di numerosi giardini e parchi, come il celebre Parco Sempione. Qui potrai trovare una varietà di appartamenti e loft di lusso, oltre a negozi, gallerie d'arte, ristoranti e caffè.

Zona Tortona

Situata nella zona sud-ovest di Milano,è diventata nota per la sua vivacità durante la. Tuttavia, una volta terminato l’evento, la zona si trasforma in un

Caratterizzata da edifici ristrutturati, loft e spazi industriali riconvertiti in abitazioni, Zona Tortona offre un'atmosfera moderna e trendy. Qui troverai anche numerosi parchi, come il Parco delle Basiliche, e una varietà di ristoranti, caffè e attività commerciali.

Sarpi

, nel quartiere di, è. Qui troverai case e appartamenti di diverse dimensioni e stili, in un'atmosfera rilassata e accogliente.

Questo quartiere si distingue per un’atmosfera multiculturale che prende vita tra i tanti ristoranti, negozi e mercati. La vivacità di Sarpi è bilanciata dalle tante aree verdi presenti, che ti garantiranno momenti di relax. Il quartiere è inoltre ben collegato, grazie alla vicinanza alla Stazione Centrale e ad una buona rete di trasporti pubblici.

Porta Romana

Il quartiere disi trova a sud rispetto al centro di Milano e offre una combinazione di tranquillità e vivacità grazie alle sue, alleai

Il quartiere unisce il comfort residenziale alla vitalità di una grande città come Milano e presenta inoltre una vasta selezione di appartamenti e ville di diverse dimensioni e stili.

Città Studi

è un quartiere situato nella parte nord-orientale di Milano.per antonomasia, Città studi è famosa per la sua personalità giovanile e vivace.

Nonostante ciò, Città Studi mantiene anche una tranquilla atmosfera residenziale, grazie alla presenza di numerose aree verdi come il Parco Lambro. Qui troverai una varietà di opzioni abitative, dagli appartamenti ai condomini, perfette per gli studenti ma adatte anche alle famiglie in cerca di una vita tranquilla in una zona tra le più sicure della città.