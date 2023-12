Società più “ricche” del Vco: ReportAziende.it mette al primo posto una ditta di Pallanzeno

Il “borsino” delle aziende per fatturato. Quali sono le aziende più “ricche” della provincia del Vco? A svelarlo è la classifica elaborata dal portale ReportAziende.it sui dati del 2022 messi a disposizione da BigData.it, che elenca le imprese con il maggior fatturato della nostra provincia (e non soltanto). Al primo posto del podio, con ricavi che superano i 600 milioni di euro, si trova la Travi e Profilati di Pallanzeno Spa (601.598,861).

Guardando la classifica delle 10 migliori aziende per fatturato del Vco, al secondo posto ItalSempione spedizioni internazionali di Domodossola (297.877.564), al terzo la Plastipak Italia Preforme Srl di Verbania (283.507,297). Al quarto, quinto e sesto posto della classifica si trovano la Raffineria Metalli Cusiana Spa di Verbania, la Alessi Spa – società benefit di Omegna e la Gmm Spa di Gravellona Toce, con fatturati rispettivamente di 140.729,766, 71.280,965 e 62.463,417.

La seconda parte della classifica è occupata dalla Global Pesca Spa di Gravellona Toce al settimo posto (60.470,851), dalla Ateco Srl di Anzola d’Ossola all’ottavo (58.202,077), mentre al nono posto c’è la Imerys Domodossola Spa di Domodossola (51.603,342). Al decimo posto la Lagostina Spa di Omegna (50.680,084).

Per quanto riguarda i “cugini” novaresi, ai primi posti del podio, con ricavi che superano i 500 milioni di euro, si trovano tre aziende che hanno sede legale in città. Sul gradino più alto troviamo Autogrill Italia Spa, che ha sede legale a Novara, con un fatturato di 662 milioni e 888mila euro. Sul secondo gradino del podio c'è invece Comoli Ferrari Spa, con un fatturato di 620 milioni e 755mila euro, subito seguita da Memc Electronic Materials Spa, che lo scorso anno ha fatto registrare fatturati per 434 milioni e 12mila euro.