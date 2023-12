Serie A, tutte le sfide della 17esima giornata: il big match è Roma-Napoli

Continua la sfida a distanza tra Inter e Juventus, impegnate rispettivamente con Lecce e Frosinone. Chiude il turno la sfida dell’Olimpico tra giallorossi e partenopei

La 17esima giornata del campionato di Serie A si gioca tutta tra venerdì e sabato prima di Natale e può regalare altri verdetti importanti. Nell’ultimo weekend abbiamo assistito all’allungo in vetta dell’Inter grazie alla vittoria all’Olimpico contro la Lazio e al pareggio molto discusso della Juventus sul campo del Genoa. La grande sorpresa è stata invece il successo del Bologna, sulla Roma, con il quale i felsinei sono volati al quarto posto, controvertendo il parere dei bookmaker. Nonostante il successo della squadra di Motta, infatti, i più importanti siti di scommesse non considerano ancora il Bologna davvero in corsa nella lotta per il quarto posto.

Sempre per quanto riguarda le zone alte della classifica, la capolista Inter ospita il Lecce a San Siro con l’obiettivo di ottenere la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Simone Inzaghi, miglior attacco e miglior difesa del campionato, sta viaggiando spedita e ora è salita a +4, ma non ha intenzione di fermarsi. Il Lecce di D’Aversa è tornato al successo quasi tre mesi battendo il Frosinone ed è salito a quota 20 punti. La Juventus di Max Allegri fa invece vista al Frosinone nella seconda trasferta consecutiva per tornare subito al successo. I bianconeri affrontano i ciociari che sono in leggero calo, anche se allo Stirpe hanno un rendimento invidiabile. Il Milan è chiamato a dare continuità dopo la vittoria col Monza e dovrà affrontare la Salernitana, ultima in classifica all’Arechi. Il Diavolo ha bisogno di chiudere il 2023 nel migliore dei modi e recuperare i tanti infortunati.

Nella corsa al quarto posto c’è poi il tanto atteso big match Roma-Napoli, che chiude il turno di campionato sabato sera. I giallorossi ritrovano Lukaku dopo la squalifica e proveranno il sorpasso sui partenopei, che vogliono invece dare continuità dopo la vittoria al Maradona contro il Cagliari. Altra sfida molto interessante nella corsa alle zone europee è Bologna-Atalanta, con i felsinei che sono quarti da soli e vogliono continuare a sognare. La Dea invece è due punti sotto e può superare gli emiliani, ma deve passare al Dall’Ara, dove finora ha vinto solo il Milan. Sarebbe la terza vittoria di fila per i bergamaschi dopo quella contro Milan e Salernitana. Venerdì sera c’è Monza-Fiorentina, con la Viola inserita nella bagarre della corsa Champions, mentre i brianzoli stazionano a metà classifica dopo i due ko nelle ultime tre gare.

La Lazio di Maurizio Sarri è invece in un momento difficile ed è sempre più lontana dalle zone alte. Dopo il ko con l’Inter i biancocelesti sono finiti nella parte destra della classifica e ora giocano in trasferta contro un Empoli terzultimo in classifica. Tra i match della 17esima giornata c’è Torino-Udinese: granata noni e in forma che cercano la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche contro i friulani, ancora a caccia della seconda vittoria stagionale e appena fuori dalla zona retrocessione. Sassuolo-Genoa al momento è scontro salvezza tra due squadre entrambe a 16 punti ed entrambe reduci da un punto negli ultimi due turni. Altra sfida delicata nelle zone pericolose è Verona-Cagliari: scaligeri penultimi e sempre in crisi contro i sardi che sono due punti sopra grazie alla vittoria in rimonta sul Sassuolo di una decina di giorni fa.