Cst e Università Pontificia Salesiana: un nuovo corso di laurea dedicato al terzo settore

Cst Novara Vco è al fianco dell’Università Pontificia Salesiana di Roma nel promuovere il nuovo corso di laurea in diritto e management del terzo settore e dell’economia sociale, con la collaborazione del professor Gabriele Sepio.

Lo sviluppo del terzo settore e dei modelli dell’economia sociale in Italia e in Europa richiede sempre di più la formazione di specifiche competenze nel campo della gestione, organizzazione, consulenza e promozione dell’eterogeneo mondo del non profit, di cui anche il Cst fa parte. Le realtà del terzo settore, infatti, impegnate nello svolgimento di attività di interesse generale sono oggi supportate da nuovi strumenti giuridici, fiscali e finanziari introdotti in buona parte della riforma del terzo settore che necessitano di essere conosciuti a fondo dalle realtà e dagli operatori del settore.

La proposta accademica dell’Università Pontificia Salesiana risponde all’esigenza non solo di formare nuove figure professionali da inserire nelle strutture organizzative, ma ha lo scopo anche di consentire a chi opera all’interno delle stesse di avere gli strumenti necessari per poter interloquire con i propri professionisti. Viene, infatti, garantita la possibilità di fornire un quadro di aggiornamento e qualificazione di professionalità già operanti a vario titolo in questo contesto con la voglia di investire nella conoscenza approfondita del nuovo sistema dell’economia sociale.

Il corso si articola in due cicli distinti: il corso di laurea triennale in management e diritto degli Ets e dell’economia sociale, rivolto a coloro che hanno il solo diploma; il corso di laurea magistrale in etica, economia e diritto del terzo settore, indirizzato a chi è già in possesso di un titolo di Laurea di secondo livello. Entrambi i cicli intendono sviluppare conoscenze e competenze nell’amministrazione, gestione, progettazione sociale e fundraising nonché nella pianificazione fiscale dell’ente del terzo settore.

Il corso di laurea vede la partecipazione, in qualità di docenti, di accademici, di rappresentanti delle istituzioni ed esperti che hanno maturato una significativa esperienza nazionale e internazionale nel campo del diritto e dell’economia sociale.

Il corso si svolgerà presso l’Università pontificia Salesiana a Roma. Tuttavia, al fine di agevolare la partecipazione alle attività didattiche di studenti/lavoratori, gli orari e l’organizzazione del corso è stato pensato secondo una formula snella. In particolare, il corso di licenza si compone di due giornate formative a settimana offrendo l’opportunità agli studenti di partecipare alle lezioni combinando formazione in presenza (1 settimana al mese) e online (3 settimane al mese).

Per gli studenti già in possesso di una laurea triennale o magistrale vi sarà la possibilità di sottoporre alla facoltà la valutazione degli esami sostenuti ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi. Tale verifica vale anche con riferimento a coloro che, pur non avendo conseguito titolo di Studio, hanno sostenuto con esito positivo esami di laurea specifici presso facoltà italiane o straniere.