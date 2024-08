Giochi Mondiali Universitari 2025 in Piemonte: si cercano volontari per la manifestazione

Dal 13 al 23 gennaio 2025 Torino e il Piemonte tornano ancora una volta ad essere il cuore dello sport con i Giochi Mondiali Universitari (FISU Winter Games), la più grande celebrazione dello sport universitario al mondo con oltre 2500 atleti coinvolti.

I volontari sono da sempre i grandi protagonisti degli eventi sportivi internazionali: più di 18.000 per le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Torino 2006 hanno contribuito in maniera determinante al successo degli eventi. Per questo, l’organizzazione della manifestazione è alla ricerca di persone che vogliano mettersi in gioco in questo ruolo.

Per diventare volontario occorre avere almeno 18 anni ed essere disponibile per almeno 6 giorni a svolgere attività in una delle sedi dell'evento: Torino, Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice e Sestriere.

I FISU Winter Games di Torino 2025 daranno la possibilità di vivere un evento internazionale da protagonista, potendo supportare l’organizzazione nelle tante funzioni a disposizione: Accommodation, Accreditation, Food & Beverage, Delegation Attaché, Sport, Arrival & Departure, Protocol, School Project, Media Services, Logistics, Marketing, Special Project, Event Services, Technology, Ticketing, Transportation e Volunteer Management.

Per diventare volontario è necessario compilare l’apposito modulo sul sito dei FISU Winter Games.