Quando parliamo di trucco moda non possiamo non dire come prima cosa che è sempre un argomento che appassiona milioni di donne in tutto il mondo non sono nel nostro Paese e questo perché tutti sanno quanto lo stesso sia fondamentale in ambito abbigliamento e bellezza per creare un look iconico e per creare un look unico, che poi è sempre l'obiettivo principale di chiunque.

Ogni persona chiaramente ha un suo stile e c'è chi preferirà un trucco sottile naturale e c'è chi invece preferirà un trucco artistico e quasi vintage se lo vogliamo chiamare così e c'è chi invece preferirà un trucco molto audace e sempre con l’obiettivo di aggiungere personalità e glamour, che poi è quello che troviamo nelle riviste di moda visto che facevamo riferimento alla stessa nel titolo.

E quindi ad esempio in questo contesto se pensiamo ai truccatori professionisti che si occupano di truccare le modelle famose sappiamo che cercano sempre di valorizzare far risaltare le caratteristiche del viso e noi parliamo di modelle ma sarebbe la stessa cosa anche se parlassimo di modelli.

E tra l'altro questo obiettivo di enfatizzare le caratteristiche con delle tecniche di contouring ed illuminazione che creano un effetto tridimensionale per definire forme e linee, è un qualcosa di molto importante, per esempio, anche in ambito di trucco sposa e cioè quando una donna vuole essere perfetta quel giorno sia per quanto riguarda l'acconciatura, che, per quanto riguarda il vestito che sceglie e appunto anche per quanto riguarda il trucco.

Anzi a dirla tutta se vogliamo per un truccatore o per una truccatrice professionista è molto più complesso dover truccare una sposa, perché l'aspettativa è molto alta, che magari una persona famosa per uno show in TV e l'aspettativa che ha la sposa da questo punto di vista e non solo è sempre molto pressante.

Per questo poi in questi casi si cerca sempre di saper scegliere un truccatore con il quale entrare in armonia magari facendosi aiutare dai consigli di amiche o di sorelle quando ci sono e di colleghi di lavoro.

I veri professionisti del trucco riescono a creare uno sguardo intenso e magnetico alle donne di cui si occupano

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte se prendiamo in esame le Skills principali di un truccatore professionista, possiamo pensare a chi è in grado di creare uno sguardo intenso e magnetico della donna di cui si occupa attraverso ombretti audaci o ciglia voluminose e tonalità metalliche e in certi casi per aggiungere al look un tocco di audacia e di originalità.

Oltre anche a dire che a parte adeguarsi alle caratteristiche del viso della donna che si ha davanti un truccatore professionista che ha una certa esperienza nel settore, cercherà di fare delle scelte che sono in armonia anche con l'evento per il quale sta truccando quella donna e quindi un conto è un matrimonio e un conto è per esempio una festa di laurea o una cena di gala e gli esempi sarebbero tantissimi.