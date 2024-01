Riscopriamo il nostro dialetto e le parole perdute con la Pro Loco

Riscoprire il nostro dialetto, le parole dimenticate e farle rivivere e trasmetterle alle generazioni future: la Pro Loco di Domodossola, in occasione della giornata che Unpli, l'Unione Nazionale delle Pro Loco, ha dedicato nei giorni scorsi ai dialetti e lingue locali, ha offerto ai commercianti domesi delle vetrofanie con frasi in dialetto che descrivono le merci vendute o l'attività commerciale. "Abbiamo anche invitato gli esercenti a segnalarci vocaboli legati alle loro attività - dice Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco - e sono rispuntate parole specifiche che molti non ricordavano. I commercianti hanno poi esposto le vetrofanie per ricordare l'importanza del dialetto".

Il lavoro della Pro Loco su questo tema non finisce qui: "Per il 3 febbraio abbiamo programmato un incontro dedicato al valore del patrimonio linguistico da salvaguardare e al nostro Torototela - spiega ancora Vanda cecchetti - si terrà in Cappella Mellerio alle 15.30. Interverranno Giovanni Polli, Silvano Ragozza e Daniela Borri, esperti cultori delle lingue locali. Giovanni Polli ci illustrerà la legislazione legata alla salvaguardia dei dialetti e delle lingue locali, mentre Ragozza e Borri leggendoci i versi del Torototela si soffermeranno sul nostro dialetto. Saranno belle occasioni per divertirsi con la capacità espressiva di termini ormai dimenticati e rileggere, attraverso il dialetto, la nostra storia".