''L'eco delle campane d'inverno'' il racconto di Montescheno e di una comunità unita grazie alla Val Brevettola Skyrace

Sarà proiettato in prima visione assoluta il 15 maggio prossimo, alle ore 21 a Domodossola al Cinema Corso, il documentario “L’eco delle campane d’inverno” che racconta un paese, Montescheno, e la comunità che ha affrontato unita, alcuni anni fa, un momento estremamente difficile. Il tutto, attraverso la storia e il significato della Val Brevettola Skyrace, evento sportivo nato nel 2016 in memoria di Davide e Manuel, due ragazzi del paese morti in montagna.



“L’eco delle campane d’inverno”, diretto dal giovane regista ossolano Davide Casarotti, è un progetto nato nella primavera del 2023 che ha coinvolto Davide, il suo aiuto regista Paolo La Naia e un gruppo di ragazzi davvero in gamba appena usciti da un corso di cinema della Iulm” - spiegano dall’Asd Val Brevettola, ente organizzatore della Val Bravettola SkyRace, che in questa situazione ha svolto il ruolo di coordinamento tra produzione e territorio - Le riprese si sono svolte nel corso di tutta l’estate dello scorso anno, con una post-produzione che si è conclusa soltanto a gennaio. La distribuzione festivaliera del documentario è attualmente nelle mani di Premiere Film, una delle realtà distributive più importanti nel nostro Paese".



“Abbiamo cercato di raccontare gli aspetti più umani e intensi che ci ha trasmesso la gente di Montescheno – spiega il regista Davide Casarotti – . Ritrovare Manuel e Davide negli sguardi delle persone ci ha permesso di indagare quel sottile rapporto che lega fede, lutto e valore dello sport”. La proiezione del 15 Maggio prossimo sarà il vero e proprio esordio di questa pellicola, particolarmente atteso nel contesto che circonda la Val Brevettola Skyrace.



“Si è subito suscitato un enorme interesse: se dovessimo ricevere un grosso numero di richieste cercheremo soluzioni diverse per dare a tutti la possibilità di visionare un lavoro svolto con fatica, passione e dedizione da un gruppo di ragazzi che ha subito creduto in questo progetto. Aggiorneremo man mano attraverso i nostri social” concludono dall’Asd Val Brevettola.



Sarà possibile dunque assistere alla premiere de "L'eco delle campane d'inverno" mercoledì 15 maggio alle ore 21 al Cinema Corso, proprio a un mese dall’annunciata chiusura dello storico locale. Sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita alla Pubblicità Valtoce, a Villadossola, in via Bianchi Novello 218, al costo di 8 euro.