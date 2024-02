Richiamo cautelativo per un lotto di barrette di cioccolato Milka

Il ministero della Salute ha emesso un provvedimento di richiamo, leggibile in allegato o collegandosi allo specifico portale, relativo un lotto di barrette di cioccolato al latte con biscotti al cacao in pezzi e ripieno di crema al latte al gusto di vaniglia a marchio Milka Oreo, distribuite in confezioni da 37 grammi.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’accertamento che nelle confezioni con numero di lotto OSK0934422 potrebbero essere presenti corpi estranei, nello specifico frammenti plastici.

Le barrette, prodotte in uno stabilimento polacco dalla Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych e commercializzate in Italia da Mondelēz Italia Srl possono pertanto rappresentare un pericolo in caso di ingestione.

I consumatori in possesso di barrette rientranti nel lotto citato sono quindi invitati a non consumarle, riportandole presso il punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione.