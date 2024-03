Non esiste nessuna persona che in estate ama essere attaccata alle zanzare sia in casa che al lavoro, ma soprattutto di notte quando dorme: ed ecco perché prima o poi bisogna prendere dei rimedi come per esempio andare a comprare, e prima valutare, le zanzariere magnetiche.

Si tratta di una tipologia di zanzariera particolare, che ora andremo ad analizzare, tenendo presente che appunto ce ne sono tante altre: ed ecco perché prima di queste non è in particolare bene sempre consultarsi con un esperto.

Però di sicuro in questo caso parliamo di un modello molto interessante.

Infatti questo tipo di zanzariera chiamata magnetica si caratterizza per essere un prodotto che si può installare direttamente sulle grate di protezione o sugli infissi, utilizzando un profilo perimetrale magnetico.

Quest'ultimo sarà poi inserito attorno un telaio, oppure attraverso bottoncini magnetici nei quattro angoli del pannello. In alcuni casi troveremo alcuni modelli relativi a queste zanzariere chiamate magnetiche, e che hanno delle reti graffio che si chiamano Pet screen e che servono proprio nel momento in cui in casa ci sono animali domestici.

Quindi possiamo informarci su una zanzariera magnetica su misura la quale avrà barriera magnetica, e quindi verrà considerata come una zanzariera a rullo che ha una barra maniglia con un magnete e un profilo di riscontro laterale.

Oppure Ini altri casi possiamo trovare quella che si chiama in gergo tecnico di zanzariera ad anta battente, che si caratterizza per il fatto che la parte dell'anta in battuta coincide con un magnete.

Il modo di rilevare le misure di una zanzariera magnetica è abbastanza semplice, perché basterà capire l'altezza della luce, e del vano superiore e inferiore, nonché la larghezza per poi fornire la misura più piccola.

Arrivati a questo punto ovviamente c'è chi vorrà sapere qual è il costo di questo tipo di zanzariera. Però diciamo che ci sono tantissime variabili perché ci sono tantissime realtà che le vendono, ma volendo fare una stima approssimativa possiamo dire che una zanzariera con pannello fisso costerà circa €35 euro.

Altre cose da sapere su queste zanzariere

Abbiamo appena detto il prezzo delle zanzariere con pannello fisso, che ricordiamo non avranno nessun costo per quanto riguarda le versioni con profilo o bottoncini magnetici.

Un altro modello molto apprezzato è la zanzariera laterale con chiusura magnetica, e cioè quelle che sono a rullo, e che offrono il vantaggio di poter scegliere tra diverse opzioni e versioni dal punto di vista della misura e del cassonetto, nonché per quanto riguarda le guide Inferiore.

i costi di queste zanzariere sono molto vari perché si parte da 40 fino ad arrivare a 120 euro per versioni più complesse e particolari che non hanno binario inferiore o una chiusura frizionata.

Abbiamo anche con un costo di circa €70 quelle che si chiamano zanzariere ad anta battente con chiusura magnetica, che ci offrono anche la possibilità di avere la gattaiola. nonché la rete Pet screen, che si caratterizza per essere antitaglio, e che può esserci utile se in casa abbiamo animali domestici, soprattutto appunto dei gatti.