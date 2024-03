''I migliori ospedali del Piemonte? Non nel VCO''

‘’Solo 8 ospedali Piemontesi nella classifica dei migliori ospedali italiani redatta da Newsweek, 4 a Torino, 1 ad Asti, 1 ad Alessandria, 1 a Vercelli ed 1 a Cuneo... Nessun ospedale nella nostra provincia, e nemmeno in quella di Novara, nemmeno in fondo alla classifica... Il Piemonte orientale troppo distante da Torino...’’.

E’ quanto scrive il Comune di Ornavasso sulla sua pagina facebook, riportando i dati pubblicati da Newsweek e denunciando ancora una voltra la politica della Regione Piemonte che ha deciso per il Verbano Cusio Ossola il rifacimento degli ospedali di Verbania e Domodossola e la morte definitiva dell’ospedale unico.

Una ‘battaglia’ che il Comune walser porta avanti da tempo. Tant’è che pochi giorni fa titolava ‘’Sanità, cure essenziali non garantite in Piemonte ? Sanità, cure essenziali non garantite in 12 Regioni: la triste classifica, il Piemonte come la Campania e la Calabria. Buono il risultato invece per Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, le regioni migliori, a seguire Lombardia e la Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche e Puglia. La situazione più grave invece per Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. In questi casi, infatti, sono due le macro-aree di riferimento in cui si registra un fallimento. Mentre nel VCO aspettiamo da anni i due nuovi ospedali, oramai divenuti leggenda, la situazione è forse peggiore...’’.