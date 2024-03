Svizzera, resta 65 anni l'età pensionabile

La Svizzera boccia l'iniziativa "sulle pensioni" dei Giovani liberali radicali che proponeva di aumentare l'età pensionabile da 65 a 66 anni e di indicizzarla in seguito alla speranza di vita. La proposta è stata respinta dal 75,8% degli aventi diritto che si sono recati alle urne.

Il popolo svizzero ha invece votato sì per l'iniziativa promossa dai sindacati per introdurre una tredicesima mensilità dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS): la proposta è stata accettata dal 58,2% dell'elettorato e da 15 Cantoni su 26.

Canton Ticino e Canton Vallese hanno votato sì alla tredicesima mensilità con il 71 e il 65 per cento delle preferenze e bocciato l’innalzamento dell’età pensionabile rispettivamente con il 75 e il 76 per cento dei voti.

Quindi l'età in cui si va in pensione continuerà ad essere 65 anni, per ora. In Canton Vallese oltre a questi due referendum si è votato sulla revisione delle Costituzione cantonale. L'elettorato ha respinto il progetto di revisione totale della Costituzione che prevedeva anche la possibilità di voto e di eleggibilità per gli stranieri