Al via la nuova edizione di Ossola Guitar Festival

La 28ª edizione dell'Ossola Guitar Festival si svolgerà dal 20 luglio al 9 agosto: dieci concerti in altrettante località ossolane che vedono protagonista la chitarra al fianco di altri strumenti e della voce per passare attraverso i vari generi musicali: dalla classica al jazz, dalle tradizioni mediorientali a quella argentina, dalla canzone d'autore alle produzioni originali degli stessi interpreti. Nel segno della tradizione e dell'innovazione, l'Ossola Guitar Festival si conferma come uno degli eventi estivi più attesi della provincia del Vco, anche grazie alla sua formula itinerante che favorisce la scoperta di angoli preziosi del territorio.

Novità assoluta di quest'anno è la sezione “Extra Festival”, un ciclo di eventi che spazia su tematiche diverse per offrire nuove opportunità di fruizione musicale. Presso il Caveau di Domocentro a Domodossola, eletto come vera e propria “casa del festival”, si inizierà il 12 luglio con un talk del celebre compositore britannico Thomas Hewitt Jones sulla composizione al servizio del cinema; un affascinante viaggio alla scoperta di come nasce un brano musicale. “Cantar alla fiora” è invece il workshop di canto popolare ossolano in programma per il 19 luglio a cura di Luca Allegranza e dell'associazione Desmós, con la partecipazione di Luca Bonavia. Si proseguirà poi con una mostra di chitarre del celebre marchio Aiersi, un incontro di musicoterapia tenuto da Maurizio Scarpa e Margherita De Palmas e un incontro sulle strategie comunicative in ambito spettacolistico con Andrea ed Elena Pavan.

La 28ª edizione dell'Ossola Guitar Festival, come sempre organizzata dall'associazione Culturale Artexe, è sostenuta dalla Fondazione Crt, dalla Fondazione Cariplo, dalle amministrazioni comunali ospitanti e da numerosi enti dell'imprenditoria locale. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.