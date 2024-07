Tornano a Baceno le celebrazioni per Santa Vittoria

Il paese si prepara a festeggiare la patrona Santa Vittoria dal 17 al 22 luglio. Le celebrazioni iniziano questo mercoledì, 17 luglio alle 20.30 con i Vespri solenni, e l'Adorazione eucaristica. Venerdì 19 luglio è in programma alle 21 un grande concerto, con all'organo il maestro Giancarlo Parodi, dal titolo “Note, suoni e armonie”. Il concerto patronale si inserisce anche nei festeggiamenti per i 200 anni dell'organo della chiesa.

Sabato 20 alle 21 è in calendario un altro concerto di Santa Vittoria con la banda musicale di Baceno nel 160° di fondazione. Domenica 22 luglio alle 10 partirà il corteo dalla Piazza di Baceno alle 10.30 messa solenne nella chiesa parrocchiale a seguire la processione con la reliquia accompagnata dalla banda. Alle 12 pranzo,Alle 17.30 in piazza della chiesa concerto finale “Un viaggio intorno al mondo” del Camp estivo dell'associazione Suoniamo. Lunedì 22 in chiesa parrocchiale alle 20.30 messa per i defunti della parrocchia.