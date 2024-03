Via libera del consiglio comunale per l'istituzione della tassa di soggiorno

Dopo l'approvazione della delibera di giunta, via libera anche dal consiglio comunale per l'istituzione della tassa di soggiorno a Domodossola a partire dal primo gennaio 2025.

“La presenza turistica – ha spiegato l'assessore Gabriella Giacomello nel corso dell'ultimo consiglio comunale - rappresenta una risorsa importante per le economie insediate e per l'indotto economico. Per garantire un'erogazione adeguata di servizi pubblici e manutenzione del territorio e per le iniziative turistiche è necessario un costante impiego di risorse finanziarie per questo si prevede l'istituzione della tassa di soggiorno”.

Il consigliere del Pd Ettore Ventrella ha suggerito all'amministrazione l'impiego dei proventi della tassa per la manutenzione delle strade attraverso l'assunzione di un operaio e l'acquisto di nuove attrezzature, come ad esempio idropulitrici. Il sindaco Lucio Pizzi ha replicato a Ventrella che i proventi devono essere impiegati nella promozione turistica. Sul tema della pulizia della città, il primo cittadino ha risposto che è in corso una verifica con Conser Vco sul servizio di spazzamento e che saranno fatti controlli sul comportamento dei cittadini in modo che quando è in corso la pulizia non ci siano le auto parcheggiate nella via.

“Posizioneremo dei cartelli – ha detto il sindaco Pizzi - inizieremo una campagna informativa. È importante che i cittadini aumentino il senso civico”. Ventrella aveva inoltre chiesto che la tariffa della tassa di soggiorno per i bed&breakfast fosse diversificata, come nel caso degli alberghi, e non fosse quindi fissata per tutti a 1.50 euro per pernottamento, essendoci bed&breakfast lussuosi in città. Tuttavia, al consigliere del Pd è stato risposto che la diversificazione delle tariffe dei b&b non è possibile per legge.