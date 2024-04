Al Monte Moro e a Riale si scia ancora

Ancora voglia di sci? La stagione prosegue e nel fine settimana si scia ancora a Macugnaga al Monte Moro. La neve resiste, e le temperature in discesa regaleranno un week-end con condizioni ottimali. Si scierà dunque sia sabato 20 che domenica 21 aprile a Macugnaga al comprensorio del Monte Moro: impianti e piste da sci saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30.

Al Belvedere invece saranno aperte solo per i pedoni le seggiovie Pecetto-Burki-Belvedere, mentre la pista per il rifugio Zamboni sarà aperta per sci alpinisti e ciaspolatori. Anche Riale è pronta ad accogliere gli appassionati degli sci stretti: la neve è ancora molta, e la pista del Centro del Fondo è completamente aperta con i suoi 9 km.