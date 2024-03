Team Cosentino raccoglie successi: tre medaglie su quattro a Milano. VIDEO

Il team cosentino ha conquistato altre tre medaglie su quattro all'MGM Milano, confermando la propria supremazia nel mondo della kickboxing. Elia Cosentino, figlio del coach Luca Cosentino, ha ottenuto la sua sedicesima vittoria su 19 incontri disputati, con solo 2 sconfitte e un pareggio. Michael Mundula ha conquistato la sua settima vittoria su 8 match disputati, rimanendo ancora imbattuto. Thomas Iannuzzi, dopo quattro vittorie di fila, si è dovuto arrendere contro Lorenzo, mentre Adelaide Grossi ha raggiunto il suo terzo successo su 3 match disputati.

Elia Cosentino, il giovane campione già noto nel circuito, ha aggiunto altri traguardi alla sua carriera, conquistando due titoli italiani in circuiti diversi e due europei. Nonostante la giovane età, ha dimostrato la sua abilità anche contro avversari provenienti da diverse nazionalità, mantenendo sempre la leadership. Il coach Luca Cosentino commenta: "Speriamo che si continui sempre così, con i piedi per terra, la dedizione e l'ambizione di fare sempre meglio, non solo con mio figlio, ma anche con gli altri ragazzi promettenti."

Elia ha anche sperimentato la Thai Boxe e si sta cimentando nella Muay Thai, ottenendo successo anche in questo ambito con una vittoria contro il forte marocchino Ryan nel suo penultimo match. La sua determinazione e il suo talento promettono grandi successi futuri per questo giovane campione della kickboxing.