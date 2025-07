La Caddese conquista il titolo provinciale alla 23ª Cronoscalata Orasso–Monte Vecchio

Grande trionfo per la Caddese alla 23ª Cronoscalata Orasso–Cursolo–Monte Vecchio (5,5 km), dove la squadra si è aggiudicata il titolo di campione provinciale di corsa in montagna. Buone prestazioni per gli atleti del team, con numerose vittorie individuali: nella categoria Senior maschile spicca il successo di Andrea Menegaz, mentre tra le Promesse trionfa Lorenzo Fadino. Vittorie anche per Alessio Beltrami nella SM45, Rocco Macellaro nella SM50 e Moreno Mercatali nella SM65.

Anche in campo femminile la Caddese lascia il segno: Gaia Calcini domina tra le Junior, Sara Allegranza si impone nella categoria Senior, Elisa Francisco vince nella SF40 e Graziella Grignaschi nella SF60. Oltre alle vittorie, tanti anche i piazzamenti sul podio per gli atleti caddesi, che si sono distinti lungo i sentieri della Valle Cannobina, resi ancora più impegnativi dalla pioggia.