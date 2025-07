Pioggia di medaglie per Gsh Sempione a Grosseto: ori e un titolo assoluto nei 200 metri

Dopo un lungo periodo di assenza torna a Grosseto l’atletica Paralimpica con i Campionati Italiani Assoluti Fispes del 12 e 13 luglio 2025. G.S.H. Sempione 82 partecipa all’evento con 11 atleti conquistando in totale 17 ori, 2 argenti e due bronzi a cui si aggiungono un nuovo record europeo e due nuovi primati italiani e un Campione Italiano Assoluto dei 200m.

Di seguito i risultati nel dettaglio in ordine alfabetico Per Riccardo Bagaini (Gspd) arrivano due ori nella categoria T47 e se la gara dei 400m di sabato pomeriggio non convince lo stesso atleta, è sulla distanza dei 200m che arriva la vera soddisfazione con un nuovo record italiano che ferma il cronometro a 22”51; Il compagno di squadra Marco Cicchetti (GSPD) lo segue a ruota con altri due ori nei 100 e 200m T44: sulla distanza più breve il romano firma il nuovo record europeo di categoria con 11”46 mentre sui 200m diventa Campione Italiano Assoluto della distanza;

Alla sua seconda gara con i colori Sempione 82 Alessia Friscia T47 ritorna in pista dopo un infortunio conquistando due ori sui 100 e 200m ma soprattutto ritrovando buone sensazioni in pista nonostante la forte pioggia che ha caratterizzato le batterie dei 200m; Anche l’atleta di bassa statura Maria Giorio F40 è alla sua seconda apparizione in maglia Gsh: per lei 3 gare di cui un oro con record italiano nel lancio del giavellotto, e due argenti nel disco e nel peso; Un nuovo ingresso nella stagione 2025 è anche quello del velocista T64 Simone Manigrasso, volto noto dell’atletica paralimpica italiana, che a Grosseto si cimenta nei 100 e 200m vincendo due bronzi; Per la giovane torinese Arianna Milano F11 è il primo campionato italiano gareggiando nella disciplina del getto del peso: per lei un’avventura importante dato che si è ritrovata a competere accanto alla campionessa paralimpica Assunta Legnate, dimostrando però già una buona maturità da atletica;

Davide Morana T62 riesce a conquistare la medaglia d’oro di categoria nei 100m, ma un problema con il moncone della gamba destra durante i 400m, compromette il resto del suo campionato; Scende in pedana a Grosseto anche il gravellonese Stefano Morandi della categoria F20 che chiude la gara di getto del peso con un lancio di 6,06m; Buona prestazione anche per Laura Morato T54 che correndo con la sua carrozzina vince tre ori nei 100m, 200m e 400m, riuscendo su queste ultime due distanze a migliorare i suoi primati personali;

Mario Miguel Perez Saez si mette al collo tre medaglie d’oro nel lancio del disco e del giavellotto e nel getto del peso F53 disciplina in cui si avvicina molto al suo record italiano con un lancio di 6,63m; A chiudere questo lungo elenco c’è il beurese Nicholas Zani: anche per lui tre ori nella velocità della categoria T33 sulle distanze dei 100, 200 e 400m. Adesso per alcuni di loro si attende la decisione dello staff tecnico nazionale che a breve sceglierà gli atleti della squadra italiana che parteciperà ai prossimi mondiali che si terranno in India a fine settembre.

Ora per tutti ci sarà una pausa estiva dalle gare che riprenderanno a settembre con alcuni appuntamenti che coinvolgeranno principalmente gli atleti della disabilità intellettiva con in particolare i Campionati Italiani Promozionali Fisdir. Ad accompagnare la squadra a Grosseto la presidente Saccà Elisabetta, i consiglieri Bagaini Silvano, Petrulli Rosario e Saccà Barbara e il tecnico Flavio Ranghino. G.S.H. Sempione 82 è sostenuto da Tigros e Fondazione Luigi Orrigoni, Vinavil e Andrea Laurini Private Banker.