Quando parliamo di sgomberare una villa già di per sé parliamo di una cosa molto complicata perché in genere all'interno delle stesse ci sono molte cose da portare via soprattutto se è stata abitata tanti anni e nello specifico i proprietari o gli inquilini avranno comprato dei mobili e avranno comprato degli elettrodomestici che ora semplicemente non vogliono più o perché sono vecchi e quindi in condizioni fatiscenti, o perché per altri motivi non sono più di loro gradimento.

Ogni situazione poi sarà diversa dall'altra perché ci possono essere anche quelle persone che hanno deciso di rivendere quella villa e giustamente non la vogliono far trovare con cose vecchie perché i nuovi inquilini hanno il diritto di poterla personalizzare e di poterci mettere i loro mobili e poi di poterci mettere i loro complementi d'arredo e anche eventualmente degli elettrodomestici se li vogliono portare.

A maggior ragione se parliamo di inquilini che se ne stanno andando dopo tanti anni anche per rispetto del proprietario oltre che per il rispetto di chi arriva dopo, devono essere loro ad occuparsi di smaltire in una discarica autorizzata gli oggetti che non vogliono e se per caso ci sono ancora oggetti e mobili in buone condizioni possono provare anche a rivenderli ai nuovi inquilini se loro sono d'accordo o rivenderli in qualche mercatino sia di quelli dei social o anche nei mercati in offline.

DI certo sono persone che potrebbero rendersi conto che non è possibile smaltire il tutto in autonomia perché bisogna conoscere anche le regole dello smaltimento considerando che non si parla dei rifiuti urbani ma si parla di rifiuti non urbani e in certi casi pericolosi o elettrici che hanno regole a parte per quanto riguarda lo smaltimento.

Anche perché, se per caso non conoscessimo queste regole e andassimo noi magari affittando un furgone a portare nella discarica questi oggetti e mobili vecchi e facessero dei controlli potremmo rischiare anche una multa salata e con quei soldi che spendiamo avremmo pagato senza problemi un'impresa di sgomberi.

Stanziare un budget prima di cercare un’impresa di sgomberi fa la differenza

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte per evitare di fare confusione quando ci mettiamo a cercare un'impresa di sgomberi visto che le opzioni sono tante sul mercato soprattutto se viviamo in una grande città, sempre è una buona idea per fare chiarezza riguarda stanziare un budget che comunque non vorremmo sforare per non mettere in difficoltà il bilancio familiare.

A quel punto potremmo fare una prima scrematura che ci sarà molto utile perché metteremo da parte quelle imprese che vediamo avere delle tariffe troppo alte rispetto a quel budget e con le altre potremmo organizzare dei sopralluoghi che servono a loro per vari motivi e servono anche a noi, ad esempio, per avere poi vari preventivi sul tavolo.

Preventivi che devono essere dettagliati, trasparenti con tutte le voci di spesa in modo che noi possiamo scegliere con consapevolezza quello che ci sembra più conveniente in un rapporto protetto a prezzo

.