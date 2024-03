Con Bni Oxilia opportunità di business per imprenditori e professionisti FOTO

Dare risalto ai produttori locali e agli imprenditori che con elevata professionalità hanno portato i prodotti ossolani ad eccellere, riuscendo a coniugare la secolare tradizione locale con la necessaria innovazione: con questo obiettivo BNI, l’acronimo di Business NetWorking International, organizzazione di business networking più vasta e di successo a livello mondiale, presente in 78 Paesi, ha organizzato presso il ristorante Gallo Nero una vetrina dei produttori locali ossolani, che hanno potuto incontrare professionisti e altri imprenditori con l'obiettivo di sviluppare relazioni commerciali e professionali.



L'avvocato Maurizio Rogora, presidente per l'attuale semestre del capitolo BNI Oxilia di Domodossola, ha spiegato come l'obiettivo degli incontri sia la creazione di forti relazioni professionali, basate sulla reciproca fiducia: "Con il nostro network offriamo la possibilità di creare teams o equipe di lavoro a econda della necessità concreta o del particolare lavoro/progetto da eseguire - ha spiegato il presidente Maurizio Rogora - ovvero creiamo la possibilità di coinvolgere nella propria attività gli altri membri, generando così anche opportunità di lavoro; in generale lavoriamo per creare sinergie imprenditoriali/professionali in un mercato sempre più competitivo".



All'incontro organizzato l'altra sera hanno partecipato venti aziende del settore agro alimentare dell'Ossola, che rappresentano le eccellenze ossolane del settore: l'azienda agricola Burki, l'Apicoltura Del Vescovo, The Barrel Way, Prosciutto montano Vigezzino, Borgomonti, Osteria del Mercante, Cantine Garrone, Agriturismo Alpe Crampiolo, Azienda Agricola Della Piazza, Erboristeria Tantardini, La Fabbrica del Buongusto, Salumi Valdossola, Casina della chiocciola, Casa nell'orto, C2 di Rainoldi, Caseificio Tjr Portea, Tisti Pasticceria, La Cantina di Tappia, Seren Art, Gaggiano Viticoltori.



Durante la riunione i partecipanti hanno potuto presentare agli ospiti presenti i propri prodotti, che sono stati ovviamente degustati: "Innovazione e tradizione sono temi cari a BNI - ha aggiunto il presidente Rogora - le due cose vanno tenute entrambe sempre in considerazione. L’innovazione senza aver colto pienamente e aggiungerei metabolizzato la tradizione non avrebbe le necessarie basi per poter operare".



E infatti le aziende locali hanno saputo mantenere salda la tradizione, ma da anni hanno iniziato quel processo di innovazione, sia dal punto di vista produttivo che di commercializzazione del prodotto, che sta portando grandi risultati, ma non è sufficiente. Moreno Malvicini, titolare del Ristorante Gallo Nero e membro di Bni, non ha dubbi: "Come responsabile eventi del nostro capitolo e ristoratore, non posso non sottolineare l'importanza di fare network, collaborare e lavorare tutti insieme per far sì che i nostri prodotti e la nostra offerta siano sviluppati e promossi anche all'esterno. Abbiamo un capitale enorme, che solo con l'unione delle competenze ed eccellenze possiamo tutti insieme far crescere. In questi Bni Oxilia è un'enorme supporto per tutti noi".



Il network Bni offre infatti una grande opportunità ai membri: il Capitolo Oxilia di Domodossola è nato nel 2020, il gruppo di imprenditori e professionisti che lo compongono si incontrano una volta alla settimana (il mercoledi mattina dalle 7 circa alle 9) presso la sede di Casa Don Gianni, e dopo aver fatto colazione insieme condividono esperienze lavorative, espongono eventuali problematiche che insorgono durante le rispettive attività, al fine di aiutare i colleghi membri a

ricercare possibile soluzioni.



"Il nostro gruppo è formato da 31 membri, tutti con qualifiche diverse perché non sono ammessi imprenditori o professionisti che svolgano la stessa attività - spiega Maurizio Rogora - per cui potete immaginare la ricchezza di competenze, abilità e conoscenze che si può trovare nelle nostre riunioni. Un metodo per poter cambiare in meglio il mondo del lavoro. Dal settembre 2020 ad oggi abbiamo generato un volume d’affari di circa €. 5.600.000, un risultato davvero incredibile".

bni-piemontenord.it